Nghệ sĩ mỏi tay ký tặng fan concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Nhóm rapper gồm Hà Lê, Kiên Ứng, Rhymastic.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng. Các thành viên vào nhóm năm nay gồm: Cường Seven, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Soobin, Kay Trần, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, Rhymastic, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp.