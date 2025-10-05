Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang sẽ độc tấu ba bản nhạc kinh điển

Hà NộiNghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ biểu diễn ba tác phẩm với mạch cảm xúc chung là nước, trong show hòa nhạc độc tấu.

Chương trình diễn ra ngày 8/11 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hòa chung không khí kỷ niệm các ngày đại lễ của đất nước. Lưu Hồng Quang chọn trình diễn ba tác phẩm đại diện cho thời kỳ âm nhạc Ấn tượng, Lãng mạn, Cổ điển.

Biểu diễn tác phẩm Une barque sur l’océan (Con thuyền trên đại dương) của Ravel, Lưu Hồng Quang muốn tái hiện khung cảnh biển cả, nơi có một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt. Ở đó, nước hiện hữu như nguồn sức mạnh từ tự nhiên: nguyên sơ và bất tận, con người cũng trở nên nhỏ bé.

Bản nhạc Venezia e Napoli Liszt thể hiện cảm xúc của nhà soạn nhạc Liszt trước vẻ đẹp sóng nước thành Venice. Tác phẩm được sáng tác dựa trên khúc Gondoliera, giai điệu nổi tiếng của nhà soạn nhạc Italy Giovanni Battista Peruchini.

Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang diễn trích đoạn 'Sonata Si giáng trưởng' Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang diễn trích đoạn ''Sonata Si giáng trưởng'' của Franz Schubert. Video: Fanpage Pianist Luu Hong Quang

Tác phẩm cuối là Piano Sonate in B-flat Major (Sonata Si giáng trưởng) - kiệt tác được Franz Schubert viết chỉ ba tháng trước khi qua đời. Khác Ravel và Liszt dẫn dắt người nghe trải nghiệm những cảnh quan bên ngoài, Schubert hướng mọi người đi vào thế giới bên trong, đối diện ký ức và dòng chảy sâu thẳm của tâm hồn.

Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang 35 tuổi, bắt đầu chơi đàn từ lúc 5 tuổi, dưới sự dìu dắt của bố là Nghệ sĩ Ưu tú Lưu Quang Minh. Năm 1996-2006, anh được đào tạo tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Năm 2006, anh nhận học bổng toàn phần tại Nhạc viện Quốc tế Australia, được giáo sư Kyung Hee Lee kèm cặp.

Chân dung nghệ sĩ Lưu Hồng Quang. Ảnh: Fanpage Pianist Luu Hong Quang

Lưu Hồng Quang nhận loạt giải thưởng ở trong và ngoài nước. Anh từng biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc nổi tiếng trên thế giới như Dàn nhạc Giao hưởng Queensland (Australia), Dàn nhạc Royal Philharmonic Concert Orchestra (Anh), dàn nhạc đến từ Florence (Italy), Dàn nhạc Giao hưởng Szolnok (Hungary). Gần đây, anh có các chương trình hòa nhạc độc tấu tại New Zealand, Australia, Trung Quốc, Hungary và Áo.

Hàng năm, Lưu Hồng Quang thường trở về quê hương, tham gia những dự án hòa nhạc định kỳ. Anh từng được thầy của mình - nghệ sĩ Đặng Thái Sơn - mời song tấu trong chương trình Đặng Thái Sơn trong âm thanh mới thế kỷ 20.

Phương Linh