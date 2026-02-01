Nghệ sĩ Kim Xuân, 70 tuổi, nói ngưỡng mộ tinh thần chịu khó của nhiều diễn viên trẻ, học hỏi cách làm việc sáng tạo từ họ.

Nghệ sĩ Kim Xuân: 'May mắn khi đóng cùng diễn viên trẻ' Kim Xuân cho biết được truyền cảm hứng từ các diễn viên trẻ, trong buổi ra mắt phim mới, tối 31/1 tại TP HCM. Video: Mai Nhật

Diễn viên gạo cội trở lại điện ảnh sau ba năm với phim Tết Nhà mình đi thôi (đạo diễn Trần Đình Hiền). Đóng cùng nhiều gương mặt Gen Z như Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, TikToker Con Cò Đây, nghệ sĩ cho biết được truyền cảm hứng từ họ. Bà thích quan sát chặng đường diễn xuất của từng bạn trẻ, hạnh phúc khi họ đi đúng đường, đứng dậy sau những va vấp.

Chẳng hạn, hợp tác cùng Uyển Ân - nữ chính trong phim, Kim Xuân nói ngưỡng mộ cô ở sự chăm chỉ, cầu tiến. "Tôi nhìn chặng đường thanh xuân của cháu, từ Nhà bà Nữ, Mai đến Cô dâu hào môn, nhận ra đây là cái tên triển vọng với tương lai sáng", nghệ sĩ cho biết.

Bà học hỏi ở các diễn viên trẻ cách chọn kịch bản tươi mới, nỗ lực thay đổi hình ảnh. Trong phim, nghệ sĩ vào vai người bà của một gia đình bốn thế hệ, nhân tố giúp kết nối các thành viên trong nhà. Sau nhiều năm chủ yếu đóng dạng bi kịch, Kim Xuân thử nghiệm vai gây cười, màu sắc chữa lành.

Nghệ sĩ cũng lần đầu thể hiện kỹ năng giả giọng địa phương trên màn ảnh rộng, do nhân vật là người gốc Huế. Bà được chồng - quê ở Thừa Thiên Huế - tư vấn, đồng thời nhờ bạn diễn Hồng Vân hướng dẫn thêm. Nghệ sĩ nói sau khi phim ra rạp, bà mong được khán giả, truyền thông góp ý nếu mắc lỗi.

Từ phải qua: Diễn viên Kim Xuân, Uyển Ân, Michelle Lai, Đoàn Thế Vinh. Ảnh: Tuyền Võ

Kim Xuân là con gái của nghệ sĩ hề Vui Tươi, theo nghề diễn từ năm 19 tuổi. Bà vào đủ loại vai từ bi đến hài trên cả sân khấu, phim điện ảnh và truyền hình. Kim Xuân được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch như Xuân trong Ngôi nhà không có đàn ông, Diệu trong Thời con gái đã xa, bà Hoán trong Nhân danh công lý.



Ở lĩnh vực điện ảnh, nghệ sĩ tham gia nhiều phim như Xương rồng đen, Ngọn cỏ gió đùa, Dù gió có thổi, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa, Sắc đẹp dối trá, Người bất tử. Với truyền hình, bà thành danh qua các phim Người đẹp Tây Đô, Bến tình yêu, Bí mật đàn ông, Mùi ngò gai.

Phim xoay quanh Phương (Uyển Ân) - cô gái sáng lập và điều hành một công ty du lịch. Khi tham gia chương trình gọi vốn đầu tư, cô được ban tổ chức yêu cầu phải thực hiện một chuyến đi cùng người thân, hoàn thành thử thách đề ra. Tuy nhiên, gia đình cô đang dần rạn nứt vì các thành viên không biết cách lắng nghe nhau. Bị buộc tham gia chuyến trải nghiệm, họ đối diện nhiều tình huống căng thẳng vì mâu thuẫn chị em, khoảng cách thế hệ, áp lực công việc.

Tác phẩm lấy bối cảnh ở Đà Nẵng - quê đạo diễn, khai thác vẻ đẹp của phố cổ Hội An, làng chài Nam Ô, thác Hòa Phú Thành, chùa Linh Ứng. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Vân, Hữu Châu, Hoàng Sơn, Ngọc Quỳnh, dự kiến ra rạp mùng 10 Tết.

Mai Nhật