Nghệ sĩ Kiều Mai Lý: 'Còn được đi diễn là hạnh phúc'

Kiều Mai Lý nói ở tuổi gần 80, bà may mắn có sức khỏe tốt, hài lòng với cuộc sống, mong làm nghề đến cuối đời.

Nghệ sĩ gạo cội tham gia web drama Yêu nhau ngày nắng ấm do diễn viên cải lương Ngọc Huyền sản xuất, sẽ phát sóng ngày 19/9. Kiều Mai Lý cho biết xúc động khi thế hệ sau vẫn luôn nhớ đến, mời bà vào dự án của họ để bà được đứng trên sân khấu, không bị bỏ lại phía sau.

"Dù tôi diễn vai lớn hay, nhỏ, mọi người vẫn luôn dành cho tôi sự trân trọng, chăm sóc chu đáo, lo từng miếng ăn giấc ngủ ở hậu trường quay phim", bà nói.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý ca vọng cổ Nghệ sĩ Kiều Mai Lý thể hiện một đoạn vọng cổ "Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà". Video: Khương Dừa

Mỗi lần nhận được lời mời đóng phim, bà không ngại đi xa hay cát-xê không cao. Miễn vẫn có thể làm nghề, được gặp gỡ giao lưu đồng nghiệp trẻ. Những lúc không có lịch quay, bà dành thời gian du lịch trong nước cùng gia đình. Kiều Mai Lý thích đi đây đó hơn là ở nhà nghỉ ngơi, bởi mỗi khi ra đường, bà thấy được tiếp thêm nhiều năng lượng.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý ở tuổi 76. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điều khiến bà đau đáu là sân khấu cải lương không còn sức sống như xưa. Nhiều năm qua, bà và các đồng nghiệp không có cơ hội diễn những vở tuồng dài hơi, có chiều sâu tâm lý. Thỉnh thoảng, nhớ nghề, bà nhận lời hát trong các hội quán ở trung tâm hoặc vùng ven TP HCM.

Được cháu ngoại chăm sóc, người thân quây quần, Kiều Mai Lý thấy cuộc sống không cô độc. Thù lao từ việc đóng phim, ca hát hay diễn ở một số sân khấu nhỏ đủ cho bà ngày hai bữa cơm, mua quần áo phục vụ diễn xuất. "Với tôi vậy là hạnh phúc", nghệ sĩ nói.

Nghệ sĩ tên thật là Nguyễn Thị Lý, từ nhỏ đi học ca cổ, đờn ca tài tử với thầy Năm Đồng. 16 tuổi, bà được ông "bầu "Minh Há mời về hát cho đoàn Hoa Xuân. Qua nhiều gánh như Minh Luông - Thùy Lan, Minh Cảnh, đến khi gia nhập đoàn Dạ Lý Hương, tên tuổi bà bừng sáng với loạt vai đào mùi trong các tuồng xã hội như Người săn người, Nạn con rơi, Bốn triệu đô la một bộ trà, Men rượu hương tình, Gái nhảy, Đời là một chữ T. Bấy giờ, bà được đánh giá cao bởi luôn đảm nhận các vai khó, tâm lý chuyển biến liên tục.

Sau năm 1975, bà về cộng tác với đoàn Thanh Nga, được nghệ sĩ Bảo Quốc thuyết phục chuyển sang diễn hài. Từ đây, Kiều Mai Lý trở thành cây hài ăn khách trên các sân khấu thành phố, là một trong những nhân tố tạo thành công cho chương trình Trong nhà ngoài phố suốt những năm 1990 - đầu 2000. Ngoài diễn kịch, cải lương, bà còn nổi tiếng ở mảng phim, đóng nhiều dự án chiếu rạp như Hello cô Ba (2012), Lửa Phật (2013), Ngày nảy ngày nay (2015).

Hoàng Dung