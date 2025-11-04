Nghệ sĩ Kiều Hưng qua đời

ĐứcNghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng - giọng ca nổi tiếng dòng nhạc đỏ thập niên 1970, 1980 - qua đời ở tuổi 88 sau thời gian suy giảm sức khỏe do tai biến.

Tối 4/11, con trai nghệ sĩ - ông Kiều Hải - cho biết cha qua đời hôm 30/10 tại Bệnh viện Vivantes Friedrichshain, Berlin, đến nay mới công bố thông tin. Gia đình sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm, thời gian được thông báo sau. Lần gần nhất ông đứng trên sân khấu là năm 2014, trong liveshow của ca sĩ Trọng Tấn. Từ năm 1995 đến trước khi mất, ông sống cùng gia đình tại Đức.

Những năm đầu xa quê, nghệ sĩ vẫn đều đặn xuất hiện trong các chương trình ca nhạc cộng đồng người Việt ở Đức, Pháp và Mỹ. Nhiều người Việt tại Đức cũng tìm đến ông học nhạc. Năm 2008, ông không may bị tắc mạch máu não, khiến toàn bộ tay và chân phải liệt, giảm trí nhớ. Vợ ông - bà Việt Bắc - kiên trì đồng hành chồng tập phục hồi chức năng.

Nghệ sĩ Kiều Hưng hát 'Tình ca' Nghệ sĩ Kiều Hưng hát "Tình ca" (nhạc sĩ Hoàng Việt), năm 1957. Video: Tư liệu

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng tên đầy đủ là Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 tại làng Thường Xuyên (nay thuộc Phú Xuyên, Hà Nội). Ông yêu âm nhạc từ nhỏ, sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Lớn lên, ông thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam nhưng không đỗ. Sau đó, ông được nhận vào dàn hợp xướng Đoàn Ca múa nhân dân Trung ương, kiêm thêm nhiệm vụ đánh giày và là quần áo cho diễn viên.

Nghệ sĩ Kiều Hưng thời trẻ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Năm 1966, ông được Bộ Văn hóa cử sang Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô cũ) du học và tốt nghiệp loại ưu. Trở về nước đúng thời điểm Hà Nội bị ném bom B52, ông hát phục vụ các chiến sĩ, tham gia giảng dạy thế hệ sau.

Ông là người hát Bài ca trên núi - nhạc phim Vợ chồng A Phủ. Ban đầu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương giao ca khúc cho nghệ sĩ Vũ Chất. Thế nhưng, sau khi nghe nghệ sĩ Kiều Hưng hát, nhạc sĩ nhận xét cách thể hiện của ông gần với âm hưởng dân ca H'Mông nên để ông hát. Phần lời ngắn nên nghệ sĩ Kiều Hưng viết thêm. Thế nhưng, khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương hỏi có muốn đứng tên cùng không, ông từ chối vì cho rằng không đáng kể. Bài hát sau đó được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1971. Kể từ khi ấy, ông mới có nhiều cơ hội chuyển từ dàn hợp xướng sang hát đơn ca.

Giọng hát nghệ sĩ Kiều Hưng còn gắn liền với loạt tác phẩm bất hủ như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (nhạc sĩ Trần Kiết Tường), Tiếng hát thành phố mang tên Người (nhạc sĩ Cao Việt Bách), Âm thanh ngày mới (nhạc sĩ Nguyễn An), Rặng trâm bầu (nhạc sĩ Thái Cơ). Ông được khán giả biết đến nhiều nhất qua bài Tình ca (nhạc sĩ Hoàng Việt).

Nghệ sĩ Kiều Hưng ở tuổi xế chiều. Ảnh: Tư liệu

Hà Thu