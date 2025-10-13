Nghệ sĩ jazz Niels Lan Doky trở lại TP HCM

Niels Lan Doky - nghệ sĩ gốc Việt được Nữ hoàng Đan Mạch phong tước hiệp sĩ - sẽ biểu diễn jazz ở TP HCM sau gần 20 năm.

Ông là nghệ sĩ chính trong concert Immersed do Phạm Hoàng Nam dàn dựng tối 15/11. Đạo diễn cho biết thực hiện đêm nhạc như cuộc đối thoại giữa Niels Lan Doky và các ca sĩ trong nước, giữa jazz quốc tế và âm nhạc dân gian đương đại Việt Nam. Nhạc sĩ Quốc Trung - từng hợp tác Niels Lan Doky cuối thập niên 1990 - làm giám đốc âm nhạc.

Nghệ sĩ jazz Niels Lan Doky. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chương trình chia làm ba phần, tái hiện chặng đường sự nghiệp của nghệ sĩ. Ở chương giới thiệu chân dung Niels Lan Doky, ông sẽ biểu diễn cùng hai nhạc công Felix Pastorius (Mỹ) và Jonas Johansen (Đan Mạch), thể hiện các gam màu lãng mạn lẫn sôi động của jazz đương đại.

Phần hai là sự kết hợp giữa Niels Lan Doky và các giọng ca Thanh Lam, Hà Trần, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc. Chương cuối mang thông điệp "trở về cội nguồn", là sự gặp gỡ của jazz châu Âu và âm nhạc dân tộc trong nước, với sự pha trộn của các nhạc cụ truyền thống như sáo, đàn bầu, nhị.

Ca khúc "Một thoáng Tây Hồ" Thanh Lam thu cùng năm 1999 Ca khúc "Một thoáng Tây Hồ" Thanh Lam thu cùng Niels Lan Doky năm 1999. Video: YouTube Niels Lan Doky

Thanh Lam cho biết hào hứng với cơ hội tái hợp Niels Lan Doky. Năm 1999, qua lời giới thiệu của Quốc Trung, ông mời chị hát trong CD Asian Sessions. Thanh Lam cover một số ca khúc, trong đó có Một thoáng Tây Hồ (nhạc sĩ Phó Đức Phương sáng tác). Họ còn thu Against all Odds - nhạc phẩm kinh điển của Phil Collins - với tiếng đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt. Ấn tượng với giọng hát Thanh Lam, Niels Lan Doky từng mời chị tham gia tour diễn ở Đan Mạch.

Ở đêm nhạc, ca sĩ sẽ hát lại một số bài trong album cũ của nghệ sĩ, bên cạnh màn song ca cùng Hà Trần. "Sau 20 năm, tôi vẫn hồi hộp khi được làm việc với một nghệ sĩ tài hoa", Thanh Lam nói.

Đạo diễn cho biết chương trình tập trung vào trải nghiệm đa giác quan, đầu tư ở âm thanh, thiết kế sân khấu lẫn trang phục biểu diễn. Trong mỗi tiết mục, êkíp sử dụng nhiều mùi hương để lan tỏa khắp khán phòng, giúp khán giả hòa mình vào concert, đúng với tên chương trình.

Niels Lan Doky, 62 tuổi, có bố người Việt, mẹ là người Đan Mạch. Thuở nhỏ, ông được bố dạy những bài học vỡ lòng về guitar. 11 tuổi, ông bị cuốn hút bởi tiếng đàn piano, chuyển sang học dương cầm. 15 tuổi, ông bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp, chơi cùng nhiều nhạc sĩ jazz nổi tiếng của Mỹ.

Đầu thập niên 1980, ông theo học trường âm nhạc Berklee, cùng em trai - Chris Minh Doky - lập nhóm nhạc tên The Doky Brothers. Suốt sự nghiệp, ông ra mắt 37 album, từng biểu diễn ở nhiều nơi nổi tiếng như Carnegie Hall (Mỹ), Royal Albert Hall (Anh), Blue Note Tokyo (Nhật Bản) và các festival âm nhạc quốc tế.

Thanh Lam hát ca khúc "Hy vọng" (nhạc: Niels Lan Doky, lời: Dương Thụ) trong album "Mây trắng bay về Thanh Lam hát ca khúc "Hy vọng" (nhạc: Niels Lan Doky, lời: Dương Thụ) trong album "Mây trắng bay về". Video: YouTube Thanh Lam Audio

Năm 2010, Niels Lan Doky được Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II phong tước hiệp sĩ để ghi nhận những cống hiến cho văn hóa nước này. Tờ báo El Diario (Tây Ban Nha) từng gọi ông là "một trong những nghệ sĩ piano quan trọng nhất nửa thế kỷ qua". Ông từng tổ chức Cánh bướm - vở ballet trên nền nhạc jazz - cùng Quốc Trung, Thanh Lam đầu năm 2006 tại Hà Nội và TP HCM.

Mai Nhật