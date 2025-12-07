Nghệ sĩ Hữu Quốc kết hợp Minh Sang trong MV

NSND Hữu Quốc thể hiện phần hịch khích lệ tinh thần yêu nước trong MV "Việt Nam muôn đời tiến bước" của ca sĩ Minh Sang.

MV "Việt Nam muôn đời tiến bước" MV "Việt Nam muôn đời tiến bước" - NSƯT Hữu Quốc và Minh Sang, phát tối 2/12. Video: Nhân vật cung cấp

Nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết thích thông điệp, ca từ bài hát nói về tinh thần dân tộc, lòng quả cảm, hào khí của những người chiến sĩ. Trong quá trình làm việc chung, anh ấn tượng với Minh Sang bởi sự nghiêm túc trong thu âm, biểu diễn, tâm huyết với dòng nhạc cổ động.

Theo Minh Sang, phần hịch là điểm nhấn của MV. Ban đầu êkíp dự định kết hợp đoạn đọc rap nhưng anh thấy chưa đủ mới mẻ để tạo hiệu ứng sáng tạo mà dự án hướng đến. Vì vậy, hịch (thể văn nghị luận thời xưa dùng để kêu gọi, cổ động, thuyết phục nhân dân hoặc quân lính đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, có tính hùng hồn, mạnh mẽ) được chọn lựa với mong muốn đưa ca khúc chạm vào cảm xúc của người nghe.

Trong video, Minh Sang và NSND Hữu Quốc biểu diễn giữa dàn hợp xướng và ban nhạc. Êkíp cũng sử dụng hình ảnh diễu binh của dịp lễ 50 năm thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ca sĩ cho biết trong quá trình đồng hành Trung tâm Nghệ thuật TP HCM và Đội tình nguyện nghệ sĩ, anh có cơ hội trình diễn cho cán bộ chiến sĩ khắp nơi. Ở những điểm đi qua, Minh Sang thấy được sức trẻ của các lực lượng vũ trang nhân dân. Chính năng lượng đó đã thúc giục anh cùng êkíp hoàn thiện MV.

Việt Nam muôn đời tiến bước là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Trần Minh Sơn nhằm tri ân những chiến sĩ ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhà sản xuất Trần Vũ phối bản nhạc theo phong cách pop rock, kết hợp âm thanh của trống hội.

NSND Hữu Quốc (trái) và ca sĩ Minh Sang trong hậu trường MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

NSND Hữu Quốc 51 tuổi, quê TP HCM. Năm 1991, anh tốt nghiệp loại giỏi Trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. 19 tuổi, nghệ sĩ gây chú ý khi thế vai kép lão của NSƯT Phương Quang. Năm 2002, lần đầu anh tham gia lĩnh vực kịch nói tại Sân khấu kịch Minh Nhí - Quốc Thảo.

Hữu Quốc từng đoạt huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995, 2005, 2009, 2012, 2015, giải thưởng Trần Hữu Trang năm 1999. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2024. Hiện nghệ sĩ làm việc trong vai trò đạo diễn, diễn viên và biên kịch song song lĩnh vực kịch nói tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B và cải lương Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Minh Sang, 41 tuổi, quê Hải Dương, bắt đầu sự nghiệp từ cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP HCM (2008). Năm 2013, anh tham gia Giọng hát Việt, là thí sinh trong đội của huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Sau đó, anh ghi danh ở nhiều chương trình khác như X-Factor, Người kể chuyện tình. Ca sĩ cũng có gần ba năm đồng hành nhóm nhạc AYOR.

Hoàng Dung