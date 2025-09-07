Nghệ sĩ Hữu Châu kể tai nạn sân khấu của Thành Lộc

Diễn viên Hữu Châu nói xót xa khi thấy đàn anh Thành Lộc từng nhịn đau vì đinh đâm xuyên bàn chân, trong vở "Tấm Cám".

Nghệ sĩ Hữu Châu hồi tưởng tai nạn của Thành Lộc trên sân khấu Nghệ sĩ Hữu Châu nhắc sự cố của Thành Lộc trong vở "Tấm Cám", biết ơn khi tác phẩm được khán giả đón nhận, hôm 6/9. Video: Mai Nhật

Anh nhắc đến kỷ niệm đóng tác phẩm kịch thiếu nhi kinh điển, trong buổi giao lưu và ký tặng sách Chiếc nôi vàng giông bão, hôm 6/9 tại TP HCM. Sau hơn 20 năm, nghệ sĩ vẫn nhớ về sự cố sân khấu tại Nhà hát Bến Thành, quận 1 (cũ). Trong phân cảnh Cám thử hài, khi đi chân không từ cánh gà ra, Thành Lộc đột nhiên giẫm phải cây đinh dài khoảng 10 cm, xuyên vào lòng bàn chân.

Diễn viên quyết định nhịn đau diễn tiếp, vì nếu rút đinh ra, máu chảy khắp sàn. Sau khi kết thúc vở diễn, anh tập tễnh bước vào sân khấu, đến bệnh viện khám và tiêm ngừa.

Với Hữu Châu, Tấm Cám là một trong những mốc son trong sự nghiệp. Vở thuộc số đầu tiên của series kịch Ngày xửa ngày xưa, ra mắt tháng 6/2000. Theo ông Huỳnh Anh Tuấn - giám đốc Idecaf, khi ấy, vở tạo cơn sốt "chưa từng thấy" với hàng chục nghìn lượt vé được bán ra. Thành Lộc, Hữu Châu (vai dì ghẻ) tạo sức hút cho tác phẩm khi thể hiện vai phản diện với lối diễn hài hước, biến hóa.

Thành Lộc (trái) và Hữu Châu trong vở "Tấm Cám". Ảnh: Idecaf

Sau này, Idecaf dàn dựng một phiên bản Tấm Cám khác dành cho khán giả trưởng thành, hai nghệ sĩ tiếp tục đóng chính. "Tôi hạnh phúc khi đến nay, hình tượng mẹ con Cám vẫn được khán giả yêu mến", anh nói.

Trong buổi giao lưu, Hữu Châu trò chuyện về kinh nghiệm, bài học sân khấu, truyền cảm hứng cho các diễn viên trẻ. Anh cho rằng cần đầu tư kỹ lưỡng khi đóng các vai giả gái, từ đó mới thuyết phục được khán giả.

Chẳng hạn, khi thủ vai Giáng Hương trong vở kịch Những con ma nhà hát, anh dành nhiều giờ hóa trang để làm gương mặt thon gọn, chăm chút cho ánh mắt, đôi môi mang vẻ nữ tính hơn. Với vai Lệ Liễu trong phim điện ảnh Lô tô, anh chọn trang phục tối màu, giữ dáng đứng hơi nghiêng để thân hình trông nhỏ nhắn trước máy quay.

Trailer phim 'Lô tô' Hữu Châu (0:20) trong phim "Lô tô". Video: Đoàn phim cung cấp

Trong sách, Hữu Châu kể về chặng đường vào nghề, bắt đầu từ tuổi thơ gắn bó với gia tộc cải lương Thanh Minh - Thanh Nga do bầu Năm Nghĩa sáng lập, trải qua những năm hưng thịnh lẫn sóng gió, đến khi cô ruột - nghệ sĩ Thanh Nga, người anh gọi là "má Ba" - qua đời năm 1978.

Dần dà, anh vượt qua khó khăn, theo đuổi đam mê và nối tiếp tình yêu nghệ thuật qua nhiều thế hệ, ghi dấu ấn qua sân khấu cải lương lẫn kịch. Nghệ sĩ tiết lộ nhiều trải nghiệm "từ trường nghề đến trường đời" với nhiều tiếng cười lẫn nước mắt trong hồi ký.

Hữu Châu nói động lực ra sách đến từ những kỷ niệm với bà nội - bầu Thơ, và nghệ sĩ Thanh Nga. "Tôi chỉ 'ăn gian', mượn những câu chuyện hấp dẫn của gia đình để kể chuyện đời mình", nghệ sĩ bày tỏ.

Dù xuất thân "con nhà nòi", Hữu Châu cho biết khả năng diễn xuất không tự nhiên mà có. Thuở nhỏ, anh thường đứng sau cánh gà quan sát, "học lỏm" các tiền bối, rồi tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua những lần diễn chung với Thành Lộc, Hồng Đào.

40 năm làm nghề, Hữu Châu trăn trở "kinh nghiệm nếu không truyền lại sẽ mất đi". "Đây là nghề đặc thù. Nhiều khi, học trò không diễn được cảnh bi, tôi phải khơi những điều khiến các em thấy buồn bã, tức tưởi, để họ bật khóc", anh nói.

Bìa bút ký "Chiếc nôi vàng giông bão". Ảnh: Phan Book

Tại sự kiện, đông đảo khán giả nói yêu mến với Hữu Châu, xem anh là thanh xuân của họ. Bà Mỹ Hạnh (66 tuổi) cho biết bản thân theo dõi nghệ sĩ Hữu Châu hơn 30 năm qua. Dù hiện định cư tại Pháp, bà vẫn thường tìm xem những bộ phim anh đóng.

Huỳnh Như (18 tuổi) cho biết nghệ sĩ là một phần tuổi thơ cô, người truyền động lực để khán giả này thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Cô tâm đắc lời khuyên nghệ sĩ chia sẻ tại sự kiện: "Mình cần hiểu rõ bản thân là ai và phải làm gì ở sân khấu, phim trường, thì người khác mới thấy được giá trị của mình".

Hữu Châu, 59 tuổi, là một trong những nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch TP HCM thập niên 1990. Hữu Châu diễn cho sân khấu kịch Idecaf từ cuối những 1990, khi ông "bầu" Huỳnh Anh Tuấn mới thành lập, mặt bằng thuê ở Viện trao đổi văn hóa với Pháp.

Anh đóng nhiều tác phẩm, từ kịch thiếu nhi (series Ngày xửa ngày xưa), kịch người lớn (Tấm Cám, Cậu Đồng, Dạ cổ hoài lang), chính sử (Bí mật vườn Lệ Chi, Ngàn năm tình sử). Từ năm 2023, anh tham gia Thiên Đăng - sàn diễn mới của thành phố. Anh còn đóng điện ảnh với các phim Lô tô (2017), Cua lại vợ bầu (2019), Công tử Bạc Liêu (2024), Lật mặt 8 (2025) cùng loạt phim truyền hình.

Hữu Châu, Thành Lộc trong trích đoạn "Tấm Cám: Ngày xửa ngày xưa" Hữu Châu, Thành Lộc trong trích đoạn "Tấm Cám: Ngày xửa ngày xưa" (năm 2000). Video: Idecaf

Thu Giang - Mai Nhật