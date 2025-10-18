Hà NộiBùi Lan Hương, Hòa Minzy và nhiều ca sĩ tham gia lễ trồng cây "Thành phố nở hoa".

Nghệ sĩ hưởng ứng chương trình '8.000 cây hoa vì Thủ đô xanh' Hòa Minzy và các nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia lễ phát động trồng cây ở Hà Nội. Video: Ý Ly

Sáng 18/10, các đại biểu, đoàn viên và nghệ sĩ cùng nhau trồng cây, gắn biển "Hàng cây thanh niên Công an Thủ đô" tại công viên Thống Nhất, phía sau khu vực Tượng đài Công an Nhân dân vì dân phục vụ. Lễ trồng cây thuộc công trình thanh niên 8.000 cây hoa vì thủ đô xanh, chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ca sĩ gồm Quốc Thiên, Hòa Minzy, Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh, Dương Thành Đạt (Lohan) có mặt từ sáng sớm dù trước đó trình diễn tới đêm khuya.

Ca sĩ Bùi Lan Hương và Quốc Thiên trồng cây trong công viên Thống Nhất. Ảnh: Vũ Toàn

8.000 cây hoa được trồng trong dịp này tượng trưng cho 8.000 lời hứa, 8.000 niềm hy vọng về một thành phố xanh tươi, văn minh, hiện đại. Hòa Minzy cho biết cô luôn quan tâm đến những sự kiện bảo vệ môi trường. "Việc trồng cây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu với tương lai. Nếu ai cũng góp một phần nhỏ, Việt Nam sẽ thêm xanh, thêm đẹp, được hít thở bầu không khí trong lành", cô nói.

Phạm Quỳnh Anh xúc động khi được trở lại thủ đô - nơi cô sinh ra - để tham gia hoạt động. Cô nói: "Được trồng cây, được góp sức cho Hà Nội xanh hơn là điều rất đáng quý. Chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của những gì mình làm hôm nay".

Bùi Lan Hương đề xuất có thêm nhiều dự án tương tự trên khắp các tỉnh thành để cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng.

Ca sĩ Dương Thành Đạt (phải) cùng chiến sĩ công an biểu diễn, khuấy động lễ trồng cây. Ảnh: Vũ Toàn

Chương trình do Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo, Phòng Công tác chính trị và Đoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp dự án cộng đồng VietNamLove của đạo diễn Trần Thành Trung thực hiện. Ngoài các nghệ sĩ, buổi lễ còn có các lãnh đạo trong Ban Tuyên giáo, Cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, các chuyên viên ở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Công an.

Dự án mang thông điệp lan tỏa tình yêu đất nước thông qua âm nhạc, thời trang và kiến tạo cảnh quan được thực hiện từ tháng 8 năm nay đến tháng 4/2026.

Ý Ly