Nghệ sĩ hội ngộ trên thảm đỏ giải Cánh Diều

Ê-kíp phim Độc đạo, series đề tài hình sự của đạo diễn Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi.

Giải Cánh Diều là sự kiện thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam, được tổ chức từ năm 2003 đến nay, với các hạng mục tôn vinh phim điện ảnh, truyền hình, phim ngắn, tài liệu, khoa học và công trình nghiên cứu. So với mọi năm, lễ trao giải năm nay diễn ra trong quy mô nhỏ tại Nhà hát Đại Nam. Đại diện Hội Điện ảnh cho biết họ nỗ lực tổ chức sự kiện trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nguồn tài chính.

Năm 2024, sự kiện diễn ra tại Nhà hát Đó (Nha Trang). Mai - phim ăn khách của Trấn Thành - thắng giải Cánh Diều Vàng