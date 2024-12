Nghệ sĩ háo hức trước giờ dự gala 'Ngôi sao của năm 2024'

Diễn viên Ngọc Lan cho biết mong chờ lên thảm đỏ sự kiện, còn siêu mẫu Thanh Hằng nói may mắn đồng hành "Ngôi sao của năm" thời gian dài.

Gala kỷ niệm 20 năm thành lập trang Ngôi Sao sẽ diễn ra 18h ngày 18/12, đồng thời là đêm vinh danh các nghệ sĩ qua năm hạng mục ở giải Ngôi Sao của năm. Buổi lễ quy tụ hơn 400 khách mời, trong đó có hơn 200 gương mặt tên tuổi của showbiz và các doanh nhân. Thảm đỏ và lễ trao giải Ngôi sao của năm 2024 được phát trên các nền tảng của trang Ngôi Sao, báo VnExpress, ứng dụng giải trí VieON.

Diễn viên Ngọc Lan cho biết cô nhờ nhà thiết kế Vĩnh Thụy thực hiện riêng váy áo đi "trẩy hội". Năm 2019, cô từng đoạt danh hiệu Nữ hoàng đêm tiệc khi diện bộ váy cách điệu từ hình ảnh và màu sắc logo của chuyên trang. "Ngôi Sao 20 tuổi thì tôi cũng đồng hành từng ấy năm nên luôn dành sự yêu mến cho trang", diễn viên nói.

Ngọc Lan thử trang phục cho sự kiện "Ngôi sao của năm", sáng 18/12 tại TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Con gái Quyền Linh - Lọ Lem và Hạt Dẻ - nói mong chờ sự kiện. Cả hai từng đoạt danh hiệu Nhóc tỳ của năm - một trong những hạng mục của giải vào năm 2011. Lọ Lem cho biết lúc đó cô còn nhỏ nhưng luôn nhớ về việc được mặc đồ đẹp và nhiều người chú ý, chụp hình khi xuất hiện cùng bố mẹ. Sau 13 năm, cô trở lại với giải trong hình ảnh trưởng thành và độc lập. Hiện Lọ Lem nổi tiếng, đắt show quảng cáo không kém bố - diễn viên Quyền Linh.

Thanh Hằng nói cô hạnh phúc vì năm nay tiếp tục được mời giữ vai trò đặc biệt trong lễ trao giải. Với người đẹp, Ngôi Sao là chuyên trang uy tín, đáng tin cậy, văn minh và hợp thời.

"Tôi cảm thấy may mắn khi hành trình sự nghiệp của mình luôn có Ngôi sao đồng hành, ủng hộ. Nhờ vậy, tôi đã tạo dựng được dấu ấn rõ nét trong lòng công chúng và các nhãn hàng, đối tác", người đẹp nói. Thanh Hằng sẽ mặc bộ trang phục do nhà thiết kế Võ Công Khanh sáng tạo theo chủ đề "Trendy - Xu hướng dẫn đầu" trên thảm đỏ.

Minh Tú cùng Chi Pu, Thanh Hằng và H'Hen Niê sẽ có màn xuất hiện đặc biệt ở lễ trao giải năm nay. Người đẹp thử trang phục với nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng vài ngày trước. Dự kiến, cô mặc bộ cánh mang tinh thần "Rebel - Cá tính nổi loạn", thể hiện những nỗ lực của chuyên trang khi liên tục thay đổi, làm mới từ giao diện đến nội dung, tạo hứng thú, bất ngờ cho độc giả.

Chi Pu thực hiện bộ ảnh mới trong studio. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài chuẩn bị tiết mục trình diễn trong đêm trao giải Ngôi sao của năm, Chi Pu cũng đặt may thiết kế riêng để xuất hiện trên thảm đỏ. Năm ngoái, ca sĩ thắng danh hiệu "Mỹ nhân của năm".

Kha Ly thấy vinh hạnh khi năm nay cô và con gái đầu lòng - Lita, năm tháng tuổi - được đề cử hạng mục Hot Mom/Dad & Kid. "Mỗi dịp cuối năm, chúng tôi lại được tham gia lễ trao giải để nói lời cảm ơn tới chuyên trang mình yêu thích và họp mặt bạn bè nghệ sĩ", ca sĩ cho biết.

Gia đình ca sĩ Jimmii Nguyễn - Ngọc Phạm nói hàng năm đều nhận được lời mời của ban tổ chức. Tuy nhiên, vì trùng lịch diễn nên họ luôn thấy tiếc khi không thể góp mặt. Năm nay, lần đầu tiên gia đình nghệ sĩ thu xếp được thời gian và háo hức chuẩn bị váy áo để lên thảm đỏ.

Nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật Ngôi Sao 2024 Dàn nghệ sĩ chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của trang "Ngôi Sao". Video: Ban tổ chức cung cấp

Ngoài ra, hàng loạt nghệ sĩ như ca sĩ Hồng Nhung, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hương Giang, Jennifer Phạm, Mai Phương Thúy, gia đình diễn viên Phương Oanh - Shark Bình, diễn viên Lý Nhã Kỳ, cựu người mẫu Phan Như Thảo, vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Võ Công Khanh, Chung Thanh Phong, Phan Đăng Hoàng xác nhận góp mặt ở sự kiện.

Không thể góp mặt vì khoảng cách địa lý, các sao Việt ở hải ngoại như Ngọc Quyên, Dương Mỹ Linh đăng thiệp mời, chúc sự kiện thành công rực rỡ.

Trong gala, dàn "anh trai say hi" sẽ khuấy động sân khấu với tiết mục Sau đêm nay (Vũ Ngọc Bích sáng tác). Hồ Ngọc Hà làm mới Cây đèn thần (Trid Minh sáng tác, Wokeup và DuongK phối khí), Chi Pu với sự hỗ trợ của vũ đoàn Bước Nhảy sẽ trình diễn nhạc phẩm Finding You (Hứa Kim Tuyền sáng tác). Riêng Trang Pháp viết ca khúc Hành trình lấp lánh dành tặng chương trình, kết hợp rapper Hà Lê biểu diễn tác phẩm này.

Poster sự kiện kỷ niệm sinh nhật tuổi 20 của "Ngôi sao". Ảnh: Ngôi sao

Hơn một tháng qua, khán giả tham gia bầu chọn cho các hạng mục: Mỹ nam của năm, Mỹ nhân của năm, Hot Mom/Dad & Kid, Anh trai tài năng, Hiện tượng giải trí. Ban tổ chức đóng cổng bình chọn vào 23h59 ngày 10/12.

Ở Anh trai tài năng là cuộc cạnh tranh giữa Quang Hùng MasterD, Soobin Hoàng Sơn và Hieuthuhai.

Hạng mục Hot Mom/Dad & Kid cũng diễn ra sôi nổi với cuộc cạnh tranh từ các cặp mẹ con, cha con nổi tiếng trong showbiz, gồm Bảo Anh và bé Misumi, Phương Oanh và cặp sinh đôi Jimmy - Jenny, Hà Trí Quang - Thanh Đoàn cùng hai bé Kaka - Muội Muội.

Hoa hậu Thanh Thủy, Kỳ Duyên và diễn viên Phương Anh Đào được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Mỹ nhân của năm. Thời gian qua, các người đẹp ghi dấu ấn ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế và dự án nghệ thuật cá nhân.

Hạng mục Mỹ nam của năm thu hút sự quan tâm lớn từ độc giả với hàng triệu lượt bình chọn. Hiện Hùng Huỳnh, Anh Tú và Kay Trần đang nằm trong top 3.

Trailer 'Ngôi sao của năm 2024' Trailer "Ngôi sao của năm 2024" - sự kiện quy tụ hơn 200 gương mặt showbiz và nhiều doanh nhân. Video: Ban tổ chức cung cấp

Bốn nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Võ Công Khanh, Chung Thanh Phong, Phan Đăng Hoàng sẽ giới thiệu trang phục thực hiện riêng, tôn vinh những giá trị Ngôi Sao theo đuổi.

Ra đời ngày 20/04/2004, đến nay, ở tuổi 20, trang Ngôi Sao hoạt động cùng slogan "Stay Curious, Stay Wise" - luôn tò mò, luôn khôn ngoan với tinh thần trẻ trung đồng hành hàng triệu độc giả.

Ngôi sao của năm là sự kiện bình chọn thường niên của Ngôi Sao, thuộc báo điện tử VnExpress. Giải thưởng nhằm góp phần ghi nhận và tôn vinh cống hiến nổi bật của giới nghệ sĩ biểu diễn trong năm - họ là những gương mặt được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Qua hơn một thập niên, Ngôi sao của năm được xem là sự kiện uy tín và được showbiz mong đợi vào mỗi dịp cuối năm.

Hoàng Dung