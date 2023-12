Nghệ sĩ Hàn Quốc tạo hình siêu thực trên cơ thể

Trong The Last Supper With Dain (2022), nghệ sĩ sáng tạo một bức tranh trên trán, mô tả khung cảnh bữa ăn của nhiều người.

Dain Yoon cho rằng khán giả có thể tự do cảm nhận những tác phẩm của mình. "Tôi không cố gắng bộc lộ một cảm xúc cụ thể nào. Tôi muốn công việc của mình là trải nghiệm thú vị, có thể đánh thức mọi giác quan của người xem khỏi những thứ khiến họ trở nên tê liệt", cô nói.