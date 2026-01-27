Nghệ sĩ Hải Điệp phim 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Nghệ sĩ Ưu tú Hải Điệp, đóng vai ông bố trong phim "Chuyện nhà Mộc", qua đời ở tuổi 84, ngày 26/1.

Nghệ sĩ Thanh Ngoan - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, nơi nghệ sĩ Hải Điệp công tác nhiều năm - cho biết ông mất vì tuổi cao, sức yếu. Lễ viếng ông diễn ra chiều 27/1, nghệ sĩ được an táng tại quê nhà ở Diên Hà, Hưng Yên (Thái Bình cũ).

Những năm qua, nghệ sĩ không còn hoạt động nghệ thuật. Lần gần nhất ông xuất hiện trên truyền hình là năm 2015, cùng dàn diễn viên phim Chuyện nhà Mộc.

Ông sinh năm 1942 ở Thái Bình, mảnh đất của nghệ thuật chèo. Năm 17 tuổi, ông được nhận về công tác ở Đoàn chèo Tổng cục Chính trị. Không được học qua trường lớp, ông vừa học vừa làm, được các nghệ nhân của đoàn trực tiếp truyền nghề. Khi đoàn sáp nhập thành Nhà hát Chèo Việt Nam, ông chuyển công tác và gắn bó cho đến khi nghỉ hưu. Từ những vai diễn đầu tiên như Mối tình Điện Biên, Cuộc đời chị Tâm, Quan Âm Thị Kính, nghệ sĩ đã được khán giả biết đến với lối diễn chân quê, mộc mạc, dễ đi vào lòng người, đặc biệt là các vai hề.

Nghệ sĩ Hải Điệp trong phim "Chuyện nhà Mộc". Ảnh: Tư liệu

Suốt đời gắn bó với nghệ thuật chèo nhưng ông lại được khán giả nhớ đến qua các phim truyền hình, nổi bật nhất là Chuyện nhà Mộc. Khi làm phim, đạo diễn Trần Lực được bố - NSND Trần Bảng - giới thiệu tới gặp nghệ sĩ Hải Điệp để mời đóng vai này. Nghệ sĩ đã thể hiện sinh động một ông bố yêu thương con hết mực. Không muốn con gái tiếp tục cảnh làm nông vất vả, ông quyết tâm đưa con lên thành phố luyện thi đại học, gặp không ít cảnh dở khóc dở cười. Vai diễn thành công ngoài sức tưởng tượng của ông.

Nghệ sĩ còn tham gia đóng hơn 20 phim, chủ yếu là các vai hài, vui nhộn trong Bụi vàng, Hai Bình làm thủy điện. Có duyên với màn ảnh nhưng với ông, chèo vẫn là tình yêu và mục đích sống.

Hà Thu