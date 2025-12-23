Nghệ sĩ gạo cội diện áo dài xem triển lãm thời trang

Diễn viên Thành Lộc (phải) chúc mừng nhà thiết kế Võ Việt Chung kỷ niệm 30 năm làm nghề tại sự kiện ngày 22/12. Họ quen biết nhau nhiều năm qua trong giới giải trí.
Không gian gồm nhà trưng bày áo dài cùng các bức ảnh của 30 người đẹp từng diện trang phục của nhà mốt. Phần còn lại là sàn runway giới thiệu ba bộ sưu tập mới.
Không gian gồm nhà trưng bày áo dài cùng các bức ảnh của 30 người đẹp từng diện trang phục của nhà mốt. Phần còn lại là sàn runway giới thiệu ba bộ sưu tập mới.
Nghệ sĩ Hữu Châu mặc áo dài đơn sắc dự chương trình.
Hai nghệ sĩ gạo cội trên hàng ghế đầu xem show.
Diễn viên Hiền Mai tham dự cùng chồng (phải) và con trai.
Hoa hậu Hà Kiều Anh làm tóc, trang điểm phong cách cổ điển.
Diễn viên Kiều Trinh tạo dáng với áo dài họa tiết hoa thêu tay.
Diễn viên Lý Hương là "nàng thơ" quen thuộc của Võ Việt Chung qua nhiều bộ sưu tập. Chị cũng là một trong 30 người góp mặt trong dự án sách ảnh của Võ Việt Chung.
Chị còn trình diễn một kiểu áo dài cách tân với chất liệu lãnh Mỹ A đặc trưng của Võ Việt Chung.
Diễn viên Trương Minh Cường mặc áo dài lãnh Mỹ A.
Nhà thiết kế Thuận Việt chúc mừng đồng nghiệp.
Trong 30 năm làm nghề, Võ Việt Chung để lại nhiều dấu ấn. Năm 2020, nhà thiết kế nhận Huân chương Lao động hạng 3 về đóng góp cho ngành thời trang. Năm 2019, anh làm show 25 năm Lãnh Mỹ A - báu vật nghìn năm. Nhà thiết kế từng được UNESCO công nhận là người có công khôi phục, phát triển loại vải xứ Tân Châu (An Giang), giữ gìn nét đẹp truyền thống qua áo dài.
Trong 30 năm làm nghề, Võ Việt Chung để lại nhiều dấu ấn. Năm 2020, nhà thiết kế nhận Huân chương Lao động hạng 3 về đóng góp cho ngành thời trang. Năm 2019, anh làm show 25 năm Lãnh Mỹ A - báu vật nghìn năm. Nhà thiết kế từng được UNESCO công nhận là người có công khôi phục, phát triển loại vải xứ Tân Châu (An Giang), giữ gìn nét đẹp truyền thống qua áo dài.
Hoa hậu Đại dương 2025 Nguyễn Thanh Thảo chiêm ngưỡng chiếc áo dài họa tiết rồng của Võ Việt Chung.
Từ trái qua gồm người đẹp Dương Yến Ngọc, ca sĩ Thảo Trang, diễn viên Tú Vi.
Tân Cao
Ảnh: Loan Bé Team