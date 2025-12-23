Nghệ sĩ gạo cội diện áo dài xem triển lãm thời trang

Không gian gồm nhà trưng bày áo dài cùng các bức ảnh của 30 người đẹp từng diện trang phục của nhà mốt. Phần còn lại là sàn runway giới thiệu ba bộ sưu tập mới.

Thành Lộc tham quan khu vực triển lãm được êkíp thiết kế theo phong cách xưa. Anh nói yêu thích các thiết kế của Võ Việt Chung bởi phom dáng, chất liệu mang dấu ấn truyền thống, hướng tới tôn vinh di sản Việt.