Nghệ sĩ dùng miệng vẽ tác phẩm 3D trên mặt

Milly Bampini, 25 tuổi, dùng miệng điều khiển cọ, sáng tạo các nét vẽ 3D trên gương mặt mình.

Cuối tháng 11, loạt video của Milly Bampini được chú ý trên Instagram. Cô dùng răng kẹp chiếc cọ ngắn được tạo hình gần giống compa, điều chỉnh cơ miệng để vẽ. Cô thường chọn chủ thể là các loại trái cây, rau củ như cam, chanh, ớt chuông, lấy nửa miếng treo cạnh mặt, sau đó ngậm cọ và thực hiện nửa còn lại trên mặt mình.

Milly Bampini dùng miệng vẽ nửa miếng ớt chuông Nghệ sĩ dùng miệng điều khiển cọ vẽ nửa quả ớt chuông lên má.

Theo ArtTellers, các video của Milly Bampini mang đến cảm giác vui tươi với những tác phẩm như được thực hiện tự phát, song cô dành nhiều tuần chuẩn bị. Sau khi phác thảo, cô tính toán cả góc sáng, kết cấu sơn để cho ra kết quả tự nhiên nhất.

''Phòng tranh'' của Bampini là trang cá nhân trên Instagram. Chỉ cần một chiếc điện thoại, người xem có thể theo dõi quá trình tác giả sáng tạo và ngắm tác phẩm cô thực hiện. Những tương tác, bình luận của người xem nuôi dưỡng năng lượng nghệ thuật của cô. Người dùng nền tảng cho biết xem video nhiều lần để hiểu thủ thuật của tác giả, chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy khuôn mặt Bampini hòa vào hậu cảnh.

Milly Bampini dùng miệng vẽ Milly Bampini áp tay lên mắt, ngậm cọ trong miệng và vẽ vào các ngón tay, tạo hình gương mặt của bản thân.

Quá trình sáng tạo của nghệ sĩ thường diễn ra trong một studio ở Bắc London, Anh. Nghệ thuật của cô là sự kết hợp giữa hội họa và ảo ảnh, tạo ra những chuyển đổi hình ảnh ấn tượng. Bên cạnh việc dùng miệng, Milly Bampini cầm cọ để thực hiện các tác phẩm phức tạp hơn.

Nhà phê bình nghệ thuật Eleanor Marsh nhận định các nét vẽ của Bampini cổ điển nhưng ý tưởng mang tính đương đại. ''Tác phẩm của cô tôn vinh truyền thống nhưng đồng thời phá vỡ nó'', Eleanor Marsh nói.

Nghệ sĩ vẽ không cần nhìn Milly Bampini gắn hai miếng dưa chuột trên chiếc thước, đặt trước mặt, dùng cọ vẽ thành đôi mắt của mình.

Phương Linh

Video: Instagram nhân vật