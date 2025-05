Nghệ sĩ Đức Khuê tái xuất màn ảnh rộng

Nghệ sĩ Đức Khuê trở lại điện ảnh sau bảy năm, với phim kinh dị "Út Lan: Oán linh giữ của".

Ông vào vai Phúc, anh cả trong một gia đình giàu có ở miền Tây thập niên 1990. Dù là vai phụ, nhân vật đóng vai trò dẫn dắt kịch tính cho câu chuyện. Diễn viên cho biết nhận lời từ Hà Nội vào Nam quay bởi kịch bản mang màu sắc tâm linh, khác biệt so với các phim ông từng đóng. Dự án điện ảnh gần nhất ông tham gia là Tháng năm rực rỡ (2018) của đạo diễn Quang Dũng, đạt doanh thu hơn 80 tỷ đồng.

Tạo hình vai mới của Đức Khuê. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Một trong những phân cảnh Đức Khuê nhớ nhất là đoạn to tiếng, xô xát cùng Mạc Văn Khoa - đóng vai Danh, em ông Phúc, khi khắc họa mâu thuẫn gia tộc. Diễn viên nói do nhập tâm, ông ra đòn mạnh, khiến Mạc Văn Khoa bị đau. Ông liền xin lỗi bạn diễn và được anh trấn an ngược lại. Lần đầu làm việc với dàn diễn viên trẻ, nghệ sĩ cho biết phối hợp ăn ý, đặc biệt trong các cảnh thể hiện cao trào.

Theo gợi ý của nhà sản xuất, ông nuôi râu để nhân vật có vẻ ngoài chân thật, thay vì hóa trang. "Tôi thích thử thách bản thân bởi những dạng vai mới. Tôi không quan niệm dự án lớn hay nhỏ mà mỗi tác phẩm đều là dấu ấn trong sự nghiệp", Đức Khuê nói.

Đức Khuê ôn thoại cùng diễn viên Mạc Văn Khoa (trái) và nữ chính Phương Thanh. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Ông tên đầy đủ là Nguyễn Đức Khuê, 57 tuổi, sinh tại Hà Nội. Diễn viên là gương mặt quen thuộc của sân khấu phía Bắc, đặc biệt trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Ông nổi tiếng qua phim Của rơi. Năm 2012, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Út Lan do đạo diễn Trần Trọng Dần (Kẻ ẩn danh) thực hiện, lấy bối cảnh cuối những năm 1990. Lan (Phương Thanh) là cô gái làm giúp việc cho ông Danh (Mạc Văn Khoa) - một người đàn ông góa vợ, không con cái. Sau khi bước vào căn nhà, cô đối mặt loạt hiện tượng kỳ lạ, liên quan đến cái chết của vợ ông Danh. Cùng Sơn (Quốc Trường) - một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị, Lan bắt đầu khám phá các bí mật về ngôi làng.

Teaser phim 'Út Lan' Teaser phim "Út Lan". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim ra mắt vào tháng 6, đối đầu nhiều dự án kinh dị khác. Dưới đáy hồ - phim kinh dị lấy bối cảnh ở hồ đá - là tác phẩm mới của nhà sản xuất Tết ở làng địa ngục, do Thanh Duy, Kay Trần, Karen Nguyễn đóng chính. Tìm xác - Hồng Vân, Tiến Luật đóng chính - dự kiến được phát hành trở lại cùng dịp, sau khi đột ngột rút khỏi rạp cuối tháng 4.

Mai Nhật