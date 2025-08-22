Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời

TP HCMNghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành qua đời ở tuổi 69 sau thời gian điều trị bệnh, lúc 5h41 ngày 22/8.

Gia đình cho biết trước khi mất, ông sống một mình, gần đây được các chị em ruột chăm sóc. Ông mắc bệnh thận, bệnh tim. Người thân đang làm thủ tục để đưa ông về an táng tại quê nhà ở Ninh Bình.

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành sinh năm 1956, sớm bộc lộ năng khiếu với âm nhạc. Từ năm bốn tuổi, ông biết chơi trống chèo, năm tuổi biết chơi đàn mandolin và sáu tuổi biết chơi đàn bầu, đàn nhị.

Nghệ sĩ Phạm Đức Thành. Ảnh: Vàng Son một thuở

Năm 1974, ông làm việc tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Sau đó, ông vào TP HCM để học thêm về âm nhạc cổ truyền của miền Trung, miền Nam. Tháng 10/1983, ông tốt nghiệp thủ khoa đại học ngành Nghiên cứu Âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Ông định cư tại Canada từ năm 2006. Ở nước ngoài, ông mở nhiều lớp dạy chơi đàn bầu, ca nhạc dân tộc Việt.

Ông từng được đài truyền hình ART của Canada bình chọn là nghệ sĩ có đóng góp lớn trong việc truyền bá, gìn giữ và phát triển âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Ông từng biểu diễn cùng nghệ sĩ đàn tỳ bà nổi tiếng Trung Quốc - Liu Fang, tham gia biểu diễn cùng cố giáo sư Trần Văn Khê ở nhiều festival âm nhạc dân tộc quốc tế.

Ngày 3/3/2018, ông có đêm nhạc Độc huyền cầm tại Nhà hát lớn Hà Nội, là liveshow lớn đầu tiên của ông tại Việt Nam.

Ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân, có một con trai.

Nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành chơi bài 'Lòng mẹ' Nghệ sĩ Phạm Đức Thành biểu diễn bài "Lòng mẹ". Video: YouTube Phạm Đức Thành

Hà Thu