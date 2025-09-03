Nghệ sĩ Công Ninh: 'Chưa chấp nhận sự thật Ngọc Trinh qua đời'

Nghệ sĩ Công Ninh nói diễn viên Ngọc Trinh qua đời để lại trong anh nỗi mất mát lớn bởi coi cô như người nhà trong hơn 20 năm gắn bó.

Đến viếng Ngọc Trinh hôm 2/9, nghệ sĩ Công Ninh bật khóc vì "không chấp nhận được sự thật" khi nhìn thấy linh cữu diễn viên. Anh nói: "Cách đây hai tuần, tôi còn gặp cô ấy khi chấm thi tuyển sinh cho lớp diễn viên. Trinh vẫn vui vẻ, chia sẻ nhiều dự định trong công tác giảng dạy".

Diễn viên Ngọc Trinh đến thăm gia đình nghệ sĩ Công Ninh vào năm 2021. Ảnh: Nghệ sĩ Công Ninh cung cấp

Ngọc Trinh cùng Việt Hương, Vũ Bình là lứa học trò đầu tiên của nghệ sĩ Công Ninh ở trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Trong ký ức của anh, diễn viên có dáng hình nhỏ nhắn, thông minh, chăm chỉ. Ngọc Trinh không ngại khó, lăn xả, là người nộp bài vở, tiểu phẩm nhiều nhất cho thầy. Vì yêu mến sự nhiệt huyết, trách nhiệm nghề nghiệp của học trò, nghệ sĩ thường ưu tiên vai diễn cho diễn viên. Cô có mặt trong hầu hết vở anh dựng ở Đoàn kịch trẻ Thành phố như Nữ sinh, Nơi dòng sông dừng lại.

Sau này khi ra trường, Ngọc Trinh ghi dấu ấn ở nhiều tác phẩm, phim truyền hình nhưng Công Ninh ấn tượng nhất vai Thục trong vở Nữ sinh với tính cách lí lắc, dễ thương. "Ngọc Trinh diễn như không diễn, nhập vai rất nhanh, dễ khóc, dễ cười. Cô ấy là một người rất tài năng", nghệ sĩ nói.

Từ mối quan hệ thầy trò, cả hai dần quen biết, đồng cảm và phát triển thành tình yêu. Họ có 10 năm gắn bó, đồng hành trong cuộc sống và công việc. Dù không có duyên tiến đến hôn nhân, cả hai vẫn dành sự tôn trọng và hỗ trợ nhau.

Với nghệ sĩ, Ngọc Trinh là người tài sắc, sống và làm nghề tử tế. Diễn viên luôn đối đãi anh em đồng nghiệp chân thành, không toan tính bất cứ điều gì, đôi khi chấp nhận phần thiệt về bản thân. Năm 2000, Hồng Vân mở sân khấu Phú Nhuận, không còn diễn cho 5B, anh bị thiếu diễn viên cho vở Dạ cổ hoài lang. Ngọc Trinh đã đồng ý thay thế vai của Hồng Vân, giúp đạo diễn gỡ được thế khó.

Công Ninh và Ngọc Trinh đóng vai vợ chồng trong phim "Dưới bóng bình yên" của đạo diễn Văn Công Viễn năm 2023. Ảnh: Nghệ sĩ Công Ninh cung cấp

Nghệ sĩ còn nhớ thời gian anh bị viêm phổi nặng và phải nghỉ việc hơn hai tháng để điều trị, không có thu nhập. Khi biết thông tin, Ngọc Trinh liên tục gọi điện hỏi thăm, thậm chí gửi anh tiền chữa bệnh. Cô còn kết thân với vợ của Công Ninh, hỗ trợ nhau học tập khi cả hai cùng tham gia lớp đạo diễn. Thời điểm diễn viên vướng ồn ào kiện tụng với Nhà hát Kịch TP HCM, nghệ sĩ cũng dành thời gian đến dự phiên tòa, ủng hộ tinh thần đồng nghiệp. "Tôi và Ngọc Trinh rất hiểu nhau, không khác gì người một nhà", nghệ sĩ nói.

Hai năm qua, Ngọc Trinh tập trung cho việc học, lấy bằng thạc sĩ ngành sân khấu, dự định bảo vệ luận văn đề tài về tác phẩm Dạ cổ hoài lang. Biết được khát khao làm việc đào tạo của đồng nghiệp, Công Ninh luôn dành thời gian trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm về thủ pháp dựng sân khấu để cô có thêm tư liệu, kiến thức.

Nghệ sĩ Công Ninh nói về Ngọc Trinh khi diễn xuất cùng nhau Công Ninh và Ngọc Trinh chia sẻ về việc diễn cùng nhau trong phim "Dưới bóng bình yên". Video: Sk Picture

Theo nghệ sĩ, diễn viên rất tâm huyết cho công việc đào tạo thế hệ trẻ. Những khi học trò thực hiện các vở tốt nghiệp, Ngọc Trinh hướng dẫn cặn kẽ để họ có được sản phẩm tốt nhất. Thấy đồng nghiệp đam mê công việc, quên ăn, quên ngủ, anh nhiều lần khuyên nên chú ý sức khỏe. "Trước đây cũng vì bị xuất huyết dạ dày, cô ấy phải bỏ dở vai diễn trong phim Mùi ngò gai. Tôi không ngờ căn bệnh cũ này của Trinh tái phát, khiến cô ấy ra đi đột ngột như vậy", Công Ninh nói.

Diễn viên Ngọc Trinh qua đời trưa 1/9, sau hơn một tuần nhập viện cấp cứu vì ngất xỉu tại nhà. Một số bạn bè thân thiết cho biết cô bị đau dạ dày nhiều năm qua. Lễ động quan của diễn viên sẽ diễn ra vào 14h ngày 4/9. Sau đó, thi hài nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Ngọc Trinh tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, chị yêu thích cải lương, thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Khi đang học Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (TP HCM), NSƯT Bạch Lan - bấy giờ là giám đốc Đoàn kịch trẻ Thành phố - mời chị về đoàn đóng một số vai chính trong các vở Hoài Thu của tôi, Nữ sinh, Hoa thiên lý trên cao. Chị từng là diễn viên Sân khấu 135, sân khấu 5B, sân khấu Idecaf, sân khấu Trần Cao Vân.

Ngoài diễn kịch sân khấu, Ngọc Trinh còn đóng phim dài tập và làm MC của Đài Truyền hình TP HCM. Diễn viên từng đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở Đời như ý), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở 49 ngày yêu), giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong Trái tim nhảy múa). Năm 2019, diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Nghệ sĩ Công Ninh, 63 tuổi, nổi tiếng với các phim Ai xuôi vạn lý ,Mẹ con Đậu Đũa, Đời cát, Blouse trắng. Ngoài đóng phim, anh dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu. Vở Dạ cổ hoài lang do anh làm đạo diễn ở sân khấu 5B TP HCM đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995. Năm 1999, anh đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12. Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Công Ninh còn giảng dạy ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, là thầy của nhiều diễn viên như Ngọc Tưởng, Thanh Thúy, Ngọc Trinh, Lê Khánh, Trấn Thành, Hòa Hiệp.

Thay video Ngọc Trinh trong "Mùi ngò gai" Diễn viên Ngọc Trinh, vai Vy, diễn xuất bên nghệ sĩ Thành Lộc trong một trích đoạn phim "Mùi ngò gai" (phát hành 2006). Video: YouTube Pops TV Việt Nam

Hoàng Dung