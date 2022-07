Nghệ sĩ Colombia biểu diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Ca sĩ Colombia - Elkin Robinson - sẽ biểu diễn những bài hát tự sáng tác về vùng biển Caribe tại đêm nhạc 20/7.

MV bài hát Sun a shine của ca sĩ Elkin Robinson MV "Sun a Shine" của ca sĩ Elkin Robinson. Video: YouTube Elkin Robisnon

Elkin Robisnon sẽ thể hiện các tác phẩm anh từng biểu diễn trên sân khấu trong nước và quốc tế như: Heaven on the Mountain, Change, Sun a Shine, Come Around... Anh cũng sẽ kết hợp nghệ sĩ piano Nguyễn Thế Vinh trong một tiết mục.

Ca-nhạc sĩ Elkin Robinson xuất thân từ đảo Providencia thuộc vùng Caribe của Colombia. Anh từng tham gia biểu diễn ở các lễ hội âm nhạc nổi tiếng như Lollapalooza ở Chile và Wassermusik tại Berlin (Đức).

Sau 13 năm sinh sống ở Bogotá và Barcelona, anh trở về đảo Providencia năm 2012. Tại đây, anh thành lập một ban nhạc địa phương với các nhạc cụ đặc trưng như đàn double bass, xương hàm ngựa, maracas và guitar cổ điển.

Ca sĩ người Colombia - Elkin Robinson. Ảnh: Spotify

Lấy cảm hứng từ văn hóa, con người và thiên nhiên của quê hương, anh viết những lời ca về tình người, biển cả và mặt trời. Creole - ngôn ngữ của cộng đồng người gốc Phi ở Caribe - thường là ngôn ngữ chủ đạo trong các bài hát của anh. Robinson hay dùng guitar acoustic và các phong cách khác nhau như mento, calypso, polka hay folk để tạo ra những bài hát có giai điệu ấm áp, tươi sáng.

Đêm nhạc diễn ra vào 20h ngày 20/7 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, do Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 212 năm Ngày độc lập của nước Cộng hòa Colombia. Đại sứ quán dành tặng 50 vé xem chương trình cho độc giả VnExpress. Để nhận vé, độc giả gửi mail tới địa chỉ: trang.thu@cancilleria.gov.co

Anh Phương