Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời

TP HCMNghệ sĩ Minh Hoàng - Phó Trưởng đoàn 1 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - qua đời ở tuổi 54 vì bạo bệnh, tối 20/10.

Ông Phan Quốc Kiệt - Giám đốc nhà hát cải lương Trần Hữu Trang - cho biết nghệ sĩ điều trị bệnh hơn một năm nay. "Tôi và các đồng nghiệp đang túc trực để lo hậu sự cho anh", ông cho biết.

Nghệ sĩ Minh Hoàng. Ảnh: Nhà hát Trần Hữu Trang

Nghệ sĩ tên đầy đủ Nguyễn Minh Hoàng, quê Tây Ninh, là gương mặt trưởng thành từ khóa ba, lớp trung cấp diễn viên năm 1988 của nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Anh cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như Hữu Quốc, Minh Cường, Thanh Lựu. Anh từng được rèn giũa bởi những bậc thầy huyền thoại của sân khấu cải lương như nghệ sĩ Phùng Há, nghệ sĩ Hoàng Ba, nghệ sĩ Kim Cúc, nhạc sĩ Út Trong.

Theo đại diện nhà hát, từ những ngày đầu bước vào nghề, Minh Hoàng thể hiện sự vững vàng về kỹ năng biểu diễn. Anh từng là thành viên Đoàn Xung Kích - lực lượng trẻ chuyên mang lời ca, tiếng hát đến với vùng sâu, vùng xa của TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, góp phần lan tỏa tình yêu cải lương đến với công chúng.

Từ năm 1992 đến nay, Minh Hoàng gắn bó với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đảm nhận nhiều vai trò: Phó trưởng đoàn, trợ lý đạo diễn, diễn viên chính. Hơn 30 làm nghề, anh tham gia hàng chục vở diễn, để lại dấu ấn qua các tác phẩm Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng.

Theo đạo diễn Thanh Hiệp - từng nhiều lần gặp gỡ Minh Hoàng, anh không ồn ào, bon chen, chọn đường âm thầm nhưng bền bỉ, sống trọn với nghề sự tận tâm và lòng yêu sân khấu chân thành. "Với anh, mỗi vai diễn là một lần được 'thắp lửa nghề', dù trên sân khấu hay trong những chuyến lưu diễn phục vụ người dân", Thanh Hiệp nói.

Nghệ sĩ đoạt nhiều thành tích như huy chương vàng cho Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vở Bản tình ca quê mẹ (1995) và vở Rồng phượng (2005). Anh nhận huy chương bạc cá nhân tại cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương toàn quốc năm 2009 - vai Năm Tới trong Con mắt thời gian cùng nhiều huy chương khác. Năm 2024, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Gần đây, Minh Hoàng được UBND TP HCM trao bằng khen vì thành tích đóng góp quan trọng cho 50 năm văn học - nghệ thuật TP HCM sau ngày đất nước thống nhất.

Mai Nhật