Nghệ sĩ bị hủy show vì Google AI bịa tin là tội phạm tình dục

CanadaNhạc sĩ vĩ cầm Ashley MacIsaac bị thành phố hủy buổi biểu diễn, sau khi Google AI bịa thông tin sai sự thật về việc ông là tội phạm tình dục.

Nghệ sĩ 50 tuổi, từng đoạt nhiều giải thưởng, kể biết được thông tin sai lệch trên của Google AI vào tuần trước sau khi một thành phố gần Halifax yêu cầu đối chất với ông về thông tin này. Sau đó, họ quyết định hủy bỏ buổi hòa nhạc của ông tại đây, dự kiến diễn ra vào ngày 19/12.

"Bạn đang bị đặt vào tình thế kém an toàn hơn vì một công ty truyền thông - đó chính là phỉ báng. Tôi không phải nạn nhân đầu tiên và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng", ông nói.

Nghệ sĩ vĩ cầm Ashley MacIsaac. Ảnh: The Globe and Mail

MacIsaac cho biết bản tóm tắt đó đã khẳng định sai sự thật rằng ông đã bị kết án về một loạt tội danh, bao gồm tấn công tình dục, dụ dỗ trẻ em qua mạng, hành hung phụ nữ và cố gắng hành hung trẻ vị thành niên. Ngoài ra, ông cho biết Google AI cũng nêu ở mục tóm tắt rằng ông có tên trong danh sách đăng ký tội phạm tình dục quốc gia. Điều này cũng không đúng sự thật.

Ông nói mình nghệ sĩ quốc tế thường xuyên di chuyển qua các nước, vì thế thông tin bịa đặt tệ hại này có thể khiến ông bị bắt giữ tại biên giới và bỏ tù. Sau khi tìm hiểu, ông nhận ra Google AI đã nhầm lẫn ông với một tội phạm tình dục, chỉ vì có cùng họ.

Người phát ngôn của Google Canada, Wendy Manton, cho biết "các bản tóm tắt AI" của Google thường xuyên thay đổi để hiển thị những thông tin "hữu ích" nhất.

"Khi AI của chúng tôi hiểu sai nội dung, chúng tôi sẽ sử dụng những ví dụ đó để cải thiện hệ thống của mình", bà nói.

Trong khi đó, thành phố hủy bỏ buổi hòa nhạc trên đã đưa ra lời xin lỗi công khai tới MacIsaac, thừa nhận đưa ra quyết định vội vàng, dựa trên thông tin không chính xác. Hiện thông tin sai về nghệ sĩ này đã biến mất trên Google AI.

MacIsaac cho biết, hồi đầu năm cũng bị Mexico hủy một show khác không rõ lý do, rất có thể vì điều tương tự.

MacIsaac cho biết đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các công ty luật trên khắp cả nước bày tỏ sự quan tâm đến vụ việc và cam kết bảo vệ pháp lý miễn phí. Ông hy vọng việc giải quyết vụ kiện sẽ có thể ngăn chặn những người khác gặp phải chuyện tương tự trong tương lai.

Chuyện "ngồi không cũng dính họa" từ phần tóm tắt của AI không còn xa lạ. Mới đây ở Trung Quốc, một luật sư tên Hoàng Quý Dân cũng điêu đứng sự nghiệp sau khi bị AI bịa ra 4 vụ án về mình với các tội nghiêm trọng như đe dọa thẩm phám, biển thủ công quỹ, làm giả con dấu... và khuyên khách hàng không nên thuê ông.

Điều này xảy ra do AI của Baidu, khi tóm tắt ba bài báo trực tuyến đã tự ý thay thế một bị cáo họa Hoàng, thành luật sư Hoàng Quý Dân, khiến ông Dân ảnh hưởng danh tiếng nghiêm trọng.

Ông cáo buộc Baidu AI sau đó cũng đưa ra nhiều gợi ý tìm kiếm mang tính dẫn dắt về ông này như "tại sao không nên thuê luật sư Hoàng Quý Dân", "Luật sư Hoàng Quý Dân đã bị trừng phạt chưa?"...

Các công ty phát triển AI gần đây cũng liên tiếp bị các công ty báo chí, truyền thông, nhà khoa học kiện vi phạm luật bản quyền khi thu thập nội dung tin tức trên báo chí, công trình nghiên cứu để huấn luyện AI hoặc tạo tóm tắt thông tin, mà không có sự đồng ý, không trả tiền bản quyền.

Hải Thư (Theo CBC, The Paper)