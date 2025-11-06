Nghề quản gia cho giới siêu giàu

MỹLau chùi một chiếc bàn giá đắt hơn siêu xe Ferrari có thể là một trong những rủi ro của nghề quản gia cao cấp cho giới siêu giàu.

Sau 26 năm làm giúp việc, Gina đã trở thành quản gia cấp cao (executive housekeeper) cho các gia đình siêu giàu ở vùng Vịnh San Francisco. Công việc của cô đã thay đổi hoàn toàn từ khi bắt đầu tại những gia đình khá giả.

"Bạn phải am hiểu về nghệ thuật, đồ cổ, và các món đồ thủ công độc bản", Gina nói về yêu cầu của công việc. Khi một chiếc bàn cà phê Diego Giacometti có giá đắt hơn một chiếc Ferrari, việc lau dọn nó trở thành một công việc rủi ro cao.

Thay vì nội thất thông thường, Gina giờ đây chăm sóc những món đồ được xem là tác phẩm nghệ thuật với mức giá điên rồ. Sự phức tạp còn đến từ vật liệu đa dạng như kim loại, gỗ, thủy tinh buộc người giúp việc phải nghiên cứu kỹ trước khi chạm vào.

Ảnh minh họa: Staffing at Tiffanie's

Zesty Meyers, đồng sáng lập phòng trưng bày R & Co. ở New York, cho biết khi ai đó mua một chiếc sofa Jean Royère giá một triệu USD, họ "đang mua một phần của lịch sử" và biết rằng nó sẽ cần một cấp độ bảo trì hoàn toàn khác.

Charles MacPherson, người điều hành một công ty đào tạo nhân sự gia đình ở Toronto, khẳng định: "Lau dọn đúng cách thực sự là một kỹ năng cần phải học. Đây là một công việc nghiêm túc".

Công ty của MacPherson cung cấp khóa học 5 tuần về chăm sóc nội thất đương đại. Ông cho biết nhu cầu về người giúp việc có kinh nghiệm bảo quản các tác phẩm thiết kế đã tăng vọt.

Mức lương theo đó cũng tăng cao. Trước đại dịch, một quản gia có kinh nghiệm có thể kiếm 60.000 USD mỗi năm. Hiện nay, họ dễ dàng nhận được hơn 100.000 USD một năm, cùng nhiều phúc lợi.

"Người giàu ngày càng giàu hơn và họ mua sắm những món đồ tinh xảo hơn. Trong khi đó, nguồn cung nhân sự được đào tạo lại thiếu hụt. Kết hợp hai yếu tố này khiến mức lương tăng vọt", MacPherson giải thích.

Thị trường đồ cổ và phiên bản giới hạn đang bùng nổ. Năm 2023, một chiếc tủ hình tê giác của François-Xavier Lalanne đã được bán với giá kỷ lục 19,4 triệu USD.

Sau khi sở hữu, nhiều chủ nhân nhận ra chi phí không dừng ở khâu vận chuyển. MacPherson nhớ lại một sai lầm tốn 75.000 USD: Một người giúp việc phấn khởi khoe đã đánh bóng tất cả tay nắm cửa vì tưởng chúng bị xỉn màu, nhưng thực tế đã làm hỏng lớp hoàn thiện đặc biệt (patina) của chúng. "Hầu hết mọi người nhầm lẫn giữa lau bụi và khử trùng. Đó là hai việc rất khác nhau", MacPherson nói.

Vì những rủi ro này, Ben Schwartz, chủ tịch công ty môi giới Harper Associates, nhận xét: "Thà trả nhiều tiền để được bảo vệ quá mức, còn hơn trả quá ít".

MacPherson khuyên khách hàng nên thuê một người "cởi mở, có thái độ tốt và có thể đào tạo" thay vì người chỉ có kinh nghiệm.

Gina kể cô từng được đề nghị chuyển việc ngay tại một bữa tiệc của chủ nhà. "Không có nhiều người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Nhiều người coi dịch vụ giúp việc là tầng lớp thấp trong xã hội, nên không muốn làm", cô nói.

Minh Phương (Theo Bloomberg)