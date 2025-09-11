Nghề nuôi yến ở Cần Giờ thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp đô thị

Nhờ lợi thế tự nhiên, áp dụng mô hình hợp tác xã, chương trình OCOP... nghề nuôi yến tại Cần Giờ góp phần thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp đô thị TP HCM.

Từ một nghề khai thác nhỏ lẻ, nuôi yến dần trở thành ngành kinh tế quan trọng ở Cần Giờ. Không chỉ mang lại thu nhập cho người dân, sản phẩm yến còn góp mặt trong chương trình OCOP, mở ra cơ hội phát triển bền vững. Lợi thế tự nhiên của vùng sinh quyển, mô hình hợp tác xã, cùng định hướng gắn với du lịch sinh thái đang giúp nghề nuôi yến Cần Giờ góp phần thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp đô thị TP HCM.

Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Cần Giờ

Điều kiện tự nhiên thuận lợi

Cần Giờ là huyện giáp biển duy nhất của TP HCM, đồng thời cũng là khu vực được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, khí hậu trong lành, nguồn thức ăn tự nhiên phong phú, nơi đây tạo môi trường thích hợp cho sự phát triển của chim yến.

Chính những yếu tố này giúp Cần Giờ hình thành vùng nuôi yến đặc trưng. Các sản phẩm từ yến được ghi nhận không chỉ bởi chất lượng ổn định mà còn bởi hàm lượng dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng. Theo các chuyên gia, tổ yến chứa hàm lượng protein cùng 18 loại axit amin cần thiết cho cơ thể. Từ tổ yến thô, nhiều sản phẩm đã được chế biến như yến chưng sẵn, thạch yến, tổ yến tinh chế hay yến tươi, góp phần mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Một giỏ quà với đa dạng sản phẩm từ yến đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Ảnh: Sở Công thương TP HCM

Mô hình hợp tác xã nuôi yến

Một yếu tố quan trọng trong việc phát triển nghề nuôi yến ở Cần Giờ là mô hình hợp tác xã. Thay vì nuôi riêng lẻ, các hộ dân liên kết với nhau thành hợp tác xã để cùng áp dụng công nghệ, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và chia sẻ thị trường tiêu thụ.

Thực tế cho thấy các hợp tác xã như Thuận Yến, Cần Giờ Tương Lai đã xây dựng được thương hiệu dựa trên sản phẩm tổ yến nguyên chất và các dòng chế biến sâu. Mô hình này giúp nông dân ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái nhờ cách quản lý tập trung, khoa học hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong quá trình phát triển nông nghiệp đô thị mà TP HCM đang triển khai.

Tham gia chương trình OCOP

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được TP HCM triển khai từ năm 2019, là một trong 6 chương trình chuyên đề phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Với chương trình này, nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương được chuẩn hóa, qua đó khẳng định chất lượng và thương hiệu.

Tính đến tháng 6 năm nay, toàn thành phố có hơn 400 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 và 4 sao, riêng xã Cần Giờ đóng góp 40 sản phẩm OCOP về yến đạt chuẩn 4 sao. Nhiều thương hiệu địa phương như Yến Đảo Cần Giờ, Yến sào Khánh Đan đầu tư dây chuyền chế biến, đa dạng hóa sản phẩm. Đây là bước tiến quan trọng để các thương hiệu yến Cần Giờ mở rộng thị trường, cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

Tổ yến chưng được thu hoạch tại một doanh nghiệp sản xuất yến sào ở Cần Giờ, TP HCM. Ảnh: Sở Công thương TP HCM

Gắn với du lịch sinh thái

Ngoài giá trị kinh tế, nghề nuôi yến tại Cần Giờ còn gắn với hoạt động du lịch sinh thái. Một số điểm đến đã khai thác mô hình tham quan nhà yến, giới thiệu quy trình nuôi và thu hoạch tổ yến, kết hợp với trải nghiệm thưởng thức các món ăn, đồ uống từ yến.

Mô hình này vừa giúp quảng bá sản phẩm, vừa tạo thêm dịch vụ cho ngành du lịch địa phương. Sự kết hợp giữa khai thác yến và phát triển du lịch sinh thái cũng góp phần lan tỏa thông điệp về bảo vệ thiên nhiên, khai thác tài nguyên gắn liền với phát triển bền vững.

(Nguồn: Sở Công Thương TP HCM)