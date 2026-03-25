Nghệ nhân gốm tự đóng nội thất trong căn hộ thuê

Ryo Kaneko là nghệ nhân gốm sống tại Tokyo (Nhật Bản), anh đồng thời có kinh nghiệm trong ngành thời trang và đam mê may vá. Căn hộ được anh thuê làm nơi ở, xưởng để thỏa đam mê làm gốm, may đồ và tự tay chế tác đồ nội thất.
Ryo Kaneko là nghệ nhân gốm sống tại Tokyo (Nhật Bản), anh đồng thời có kinh nghiệm trong ngành thời trang và đam mê may vá. Căn hộ được anh thuê làm nơi ở, xưởng để thỏa đam mê làm gốm, may đồ và tự tay chế tác đồ nội thất.
Sơ đồ mặt bằng căn hộ của Ryo Kaneko (ảnh trái). Ryo cho biết, căn hộ không hoàn hảo, nhưng phù hợp với chủ nhân. Trong 3 năm, Ryo đã tự đóng toàn bộ bàn ghế, kệ tủ và liên tục điều chỉnh bố cục để không gian phục vụ đúng nhu cầu thực tế.
Sơ đồ mặt bằng căn hộ của Ryo Kaneko (ảnh trái). Ryo cho biết, căn hộ không hoàn hảo, nhưng phù hợp với chủ nhân. Trong 3 năm, Ryo đã tự đóng toàn bộ bàn ghế, kệ tủ và liên tục điều chỉnh bố cục để không gian phục vụ đúng nhu cầu thực tế.
Ở lối vào căn hộ, anh tự đóng một chiếc ghế nhỏ kiêm tủ giày. Phía trên, các mẫu men gốm thử nghiệm được treo như tranh trang trí, tạo điểm nhấn và thu hút khách khi bước vào căn hộ.
Ở lối vào căn hộ, anh tự đóng một chiếc ghế nhỏ kiêm tủ giày. Phía trên, các mẫu men gốm thử nghiệm được treo như tranh trang trí, tạo điểm nhấn và thu hút khách khi bước vào căn hộ.
Phòng khách có trần thấp, Ryo khắc phục bằng cách treo rèm voan dài từ trần đến sàn. Các nếp gấp dọc của rèm tạo cảm giác kéo dài chiều cao, đồng thời lọc ánh sáng tự nhiên và giữ sự riêng tư.
Phòng khách có trần thấp, Ryo khắc phục bằng cách treo rèm voan dài từ trần đến sàn. Các nếp gấp dọc của rèm tạo cảm giác kéo dài chiều cao, đồng thời lọc ánh sáng tự nhiên và giữ sự riêng tư.
Bên cạnh sofa, vốn được cải tạo từ một kệ sách cũ, anh đặt trên đó một đèn bàn tự chế với chân đèn bằng gốm, chụp đèn ghép từ giấy báo.
Bên cạnh sofa, vốn được cải tạo từ một kệ sách cũ, anh đặt trên đó một đèn bàn tự chế với chân đèn bằng gốm, chụp đèn ghép từ giấy báo.
Sàn nhà được phủ bằng các tấm thảm ghép từ nhiều chất liệu khác nhau. Ryo cho biết, không gian sẽ có sự thống nhất khi các tông màu trang trí hài hòa.
Sàn nhà được phủ bằng các tấm thảm ghép từ nhiều chất liệu khác nhau. Ryo cho biết, không gian sẽ có sự thống nhất khi các tông màu trang trí hài hòa.
Kệ lưu trữ ở phòng khách cũng do Ryo thiết kế riêng. Anh tìm được bộ hộp nhựa xanh trước, sau đó đo kích thước và đóng kệ gỗ vừa khít để xếp chồng các hộp.
Kệ lưu trữ ở phòng khách cũng do Ryo thiết kế riêng. Anh tìm được bộ hộp nhựa xanh trước, sau đó đo kích thước và đóng kệ gỗ vừa khít để xếp chồng các hộp.
Góc làm việc của Ryo được đặt sát sofa. Bàn làm việc ban đầu có kích thước lớn hơn, anh cắt đôi và ghép lại cho vừa khoảng hẹp cạnh sofa, phần gỗ thừa giữ lại dùng cho việc khác.
Góc làm việc của Ryo được đặt sát sofa. Bàn làm việc ban đầu có kích thước lớn hơn, anh cắt đôi và ghép lại cho vừa khoảng hẹp cạnh sofa, phần gỗ thừa giữ lại dùng cho việc khác.
Phía sau bàn là kệ sách lấy cảm hứng từ kệ trong thư viện. Ryo đặt cắt sẵn các tấm gỗ rồi tự lắp ráp, theo anh, phần thú vị nhất là khâu ghép nối mọi thứ với nhau.
Phía sau bàn là kệ sách lấy cảm hứng từ kệ trong thư viện. Ryo đặt cắt sẵn các tấm gỗ rồi tự lắp ráp, theo anh, phần thú vị nhất là khâu ghép nối mọi thứ với nhau.
Các tác phẩm gốm tự tay Ryo nặn được trưng bày trong khắp căn hộ.
Các tác phẩm gốm tự tay Ryo nặn được trưng bày trong khắp căn hộ.
Bàn ăn đặt gần bếp, kiêm luôn bàn may và chụp ảnh sản phẩm. Gờ hẹp dưới mặt bàn cũng được chủ nhân tận dụng để cất sổ tay và nhật ký.
Bàn ăn đặt gần bếp, kiêm luôn bàn may và chụp ảnh sản phẩm. Gờ hẹp dưới mặt bàn cũng được chủ nhân tận dụng để cất sổ tay và nhật ký.
Khu bếp nằm sau tấm rèm, tận dụng diện tích hẹp. Ryo dùng móc chữ S treo các dụng cụ hay dùng như kéo và ấm nước, những thứ khó cất gọn được anh đặt trong tủ bếp nhỏ.
Khu bếp nằm sau tấm rèm, tận dụng diện tích hẹp. Ryo dùng móc chữ S treo các dụng cụ hay dùng như kéo và ấm nước, những thứ khó cất gọn được anh đặt trong tủ bếp nhỏ.
Phòng ngủ được mở rộng bằng cách tháo bỏ cửa trượt ngăn với phòng khách. Giải pháp này đánh đổi sự riêng tư để đưa ánh sáng từ cửa sổ phòng ngủ lan sang toàn bộ không gian sinh hoạt.
Phòng ngủ được mở rộng bằng cách tháo bỏ cửa trượt ngăn với phòng khách. Giải pháp này đánh đổi sự riêng tư để đưa ánh sáng từ cửa sổ phòng ngủ lan sang toàn bộ không gian sinh hoạt.
Tủ quần áo được xếp theo kiểu trò chơi xếp gạch.
Tủ quần áo được xếp theo kiểu trò chơi xếp gạch.
Trên gờ cửa trượt cũ, Ryo bày các mô hình máy bay. Trong phòng ngủ còn có kệ trưng bày gốm được anh tự đóng và gắn trên tường.
Trên gờ cửa trượt cũ, Ryo bày các mô hình máy bay. Trong phòng ngủ còn có kệ trưng bày gốm được anh tự đóng và gắn trên tường.
Bích Phương (theo Never Too Small)