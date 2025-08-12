Nghề nấu ăn cho người hấp hối

Singapore40 năm làm bếp, Rathakrishnan Ramaiyan, 56 tuổi, đã đáp ứng đủ yêu cầu từ ít đường, không sữa cho bữa ăn cuối đời của bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.