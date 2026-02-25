Nghe lén cuộc nói chuyện trong quán cà phê, khách phát hiện bẫy lừa đảo

Hàn QuốcMột khách hàng nghe thấy cuộc trò chuyện đáng ngờ tại quán cà phê và nhanh trí báo cho cảnh sát, ngăn chặn vụ lừa đảo và cứu nạn nhân khỏi mất 60 triệu won.

Ngày 23/2, cảnh sát thành phố Pocheon ở tỉnh Gyeonggi cho biết đã trao giấy khen cho người báo cáo vụ việc.

Theo cảnh sát, ngày 9/2, khi đang ngồi trong quán cà phê, một vị khách nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai khách hàng khác có những câu từ như "quỹ đầu tư chứng khoán" và "có thể cho tôi xem tiền mặt không?".

Nhận thấy nạn nhân tiềm năng có vẻ sẵn sàng giao những cọc tiền mặt cho một người đàn ông, vị khách lặng lẽ rời khỏi quán và gọi cảnh sát báo cáo vụ việc: "Tôi gần như chắc chắn đây là lừa đảo qua điện thoại, người nhận tiền đang nói chuyện với nạn nhân".

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và bắt giữ người nhận tiền. Nạn nhân tiềm năng đã may mắn tránh khỏi bị mất 60 triệu won (hơn 1 tỷ đồng).

Theo cảnh sát, vị khách gọi điện trình báo từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo vay tiền qua điện thoại trá hình dưới dạng hỗ trợ tìm việc làm vào năm 2024 và đang chờ xét xử.

"Vì từng là nạn nhân, tôi nhận ra ngay thủ đoạn lừa đảo. Tôi lo lắng có người khác cũng sẽ trở thành nạn nhân nên đã báo cáo ngay lập tức", vị khách cho biết.

Cảnh sát trưởng thành phố Pocheon, ông Han Sang-gu, cho biết: "Việc báo cáo nhanh chóng và dũng cảm của vị khách này đã giúp chúng tôi ngăn chặn thiệt hại đáng kể. Cảnh sát sẽ tiếp tục phối hợp với người dân để xóa bỏ nạn lừa đảo qua điện thoại".

Tháng 12/2025, cảnh sát Pocheon cũng bắt giữ một kẻ nhận tiền lừa đảo nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng Nonghyup.

Vào khoảng 11h ngày 3/2/2025, một nam khách hàng 60 tuổi đến chi nhánh Jeonggyo ở quận Gasan, có biểu hiện khác thường khi đi qua đi lại gần quầy với vẻ lo lắng. Sau khi trò chuyện, quản lý ngân hàng xác định rằng người đàn ông này đang vướng vào một vụ lừa đảo qua điện thoại.

Nam khách hàng đã chuyển 20 triệu won vào một tài khoản do kẻ lừa đảo chỉ định vào ngày hôm trước và đang định rút thêm 50 triệu won tiền mặt. Trong lúc quản lý giúp ông nhận ra hành vi gian lận, kẻ lừa đảo vẫn tiếp tục gọi để xác nhận xem ông đã rút tiền chưa.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã phối hợp với nạn nhân bắt giữ kẻ đến nhận tiền tại điểm hẹn.

Cảnh sát đã trao giấy khen cho chi nhánh ngân hàng Nonghyup vì đóng góp trong việc ngăn chặn thiệt hại do lừa đảo qua điện thoại và bắt giữ nghi phạm.

Tuệ Anh (theo Joongang Ilbo, Chosun Daily)