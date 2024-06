Nghề làm than đước hơn 100 năm ở xứ Đất Mũi

Nhân công thu hoạch than sau thời gian hầm trong lò.

Người thợ lành nghề nhìn khói thoát ra hoặc bám trên thành lò để gia giảm lửa, hay biết được than đã chín hay chưa. Với thời gian cháy trung bình hơn hai giờ, than đước được đánh giá là than củi đen tốt nhất, nhiều người tìm mua.