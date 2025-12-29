Nghề làm muối hầm

Đầu giờ chiều mỗi ngày, các lò bắt đầu đỏ lửa. Ông Điện cùng công nhân thay phiên túc trực, giám sát quá trình hầm.

Lò được đốt liên tục khoảng 7 tiếng, củi đốt tận dụng từ các xưởng mộc trên địa bàn.

Sau 7 tiếng đốt lửa lớn, khi củi cháy hết, lò chuyển sang giai đoạn om muối trong khoảng 10 tiếng, tận dụng hơi nóng từ than phía dưới. Công đoạn này giúp loại bỏ tạp chất, giữ lại những hạt muối trắng bông, mềm mịn, tan nhanh trong nước.