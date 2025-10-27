Nghề làm đường phên

Xã Nghĩa Hưng, trước đây thuộc huyện Nghĩa Đàn, nổi tiếng ở Nghệ An với nghề trồng mía nấu mật và sản xuất các sản phẩm từ mật mía.

Toàn xã trồng gần 1.300 ha mía, ngoài thu hoạch bán cho nhà máy đường, nhiều hộ dân đã mở cơ sở thu mua mía của người dân về chế biến. Làng nghề làm mật mía ở Nghĩa Hưng hình thành hơn 10 năm trước, với hàng trăm hộ dân tham gia, trong đó có khoảng 150 xưởng lớn. Họ sản xuất mật, đường phên, đường phèn, đường thảo dược...