Nghề làm bánh tráng hơn 500 năm ở Đà Nẵng

Người làng Túy Loan hầu hết sấy bánh bằng than củi. Than được tận dụng từ các lò tráng bánh hoặc than hoa. Họ không phơi bánh ngoài trời vì "bánh đã tẩm gia vị, phơi bên ngoài sẽ không đảm bảo vệ sinh".

"Sấy bánh bằng than thì có thể làm quanh năm và nhanh khô hơn, bất kể trời mưa hay vào mùa đông ít nắng", bà Trần Thị Luyện, người có hơn 50 năm làm nghề bánh tráng ở Túy Loan, nói.