Nghề IT nào có mức lương cao nhất?

Theo khảo sát ITviec, các vị trí liên quan Game và Management - Consulting đem lạị thu nhập cao hơn, Game Developer làm việc hơn 5 năm có thể nhận hơn 30 triệu đồng mỗi tháng.

ITviec vừa công bố báo cáo "Mức lương và mong đợi nghề nghiệp của chuyên gia IT 2022-2023" với sự tham gia của 1.257 nhân sự ngành công nghệ thông tin (IT) tại Việt Nam (16/8 đến 9/9). Tất cả vị trí trong khảo sát có kinh nghiệm trải dài từ dưới một năm đến hơn 8 năm, mức thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.

Đại diện ITviec cho biết, con số này cao hơn thu nhập bình quân tháng của người lao động Việt Nam trong quý III/2022 là 6,7 triệu đồng mỗi tháng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê. Có thể thấy, IT vẫn là một trong những ngành nghề hấp dẫn nhất hiện nay vì có mức thu nhập ổn định, thu hút sự quan tâm từ người lao động Việt Nam.

Công việc liên quan IT được nhiều người chọn lựa nhờ thu nhập tốt. Ảnh: ITviec

Theo khảo sát này, các vị trí liên quan đến Game và Management - Consulting đem lại mức thu nhập cao hơn các vị trí khác. Nhân viên Game Developer chưa đầy một năm kinh nghiệm có thể đạt mức thu nhập 19 triệu đồng mỗi tháng. Mức thu nhập cho vị trí này cũng tăng đều theo số năm kinh nghiệm trong ngành. Game Developer đã làm việc hơn 5 năm có thể được trả lương hơn 30 triệu đồng mỗi tháng.

Đáng chú ý, Quản lý dự án (Project Manager hoặc Project Leader) là một trong những vị trí đem lại mức lương cao so với mặt bằng chung. Một Quản lý dự án chưa đầy một năm kinh nghiệm có thể nhận mức lương 19,5 triệu đồng mỗi tháng, trong khi các vị trí còn lại chỉ đem lại thu nhập 11-13 triệu đồng. Từ 5 đến 8 năm kinh nghiệm, vị trí Quản lý dự án cũng được trả mức lương lên đến 44,5 triệu đồng một tháng.

Ngoài vị trí, một yếu tố quan trọng khác quyết định mức lương trong ngành IT là ngôn ngữ lập trình của các chuyên gia. Theo kết quả từ báo cáo của ITviec, SWIFT là một trong những kỹ năng đem lại mức thu nhập tốt cho nhân sự ngành IT. Một chuyên gia với 7 năm kinh nghiệm và sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình SWIFT có khả năng đạt mức thu nhập lên đến 50 triệu đồng một tháng. Ngôn ngữ lập trình này có mặt từ năm 2014, dùng để phát triển iOS và OS X.

Mức lương theo ngôn ngữ lập trình nổi bật trong báo cáo lương IT 2022-2023. Ảnh: ITviec

Một kết quả đáng chú ý khác, chuyên gia IT thành thạo các ngôn ngữ thịnh hành được trả lương cao hơn so với các chuyên gia sử dụng các ngôn ngữ thông dụng khác. Python, TypeScript và Go là những ngôn ngữ thịnh hành nhất được các chuyên gia IT đề cập đến trong báo cáo của ITviec. Còn trong báo cáo "State of Software Delivery 2022" (tạm dịch: Phân phối phần mềm năm 2022) của CircleCI, các ngôn ngữ TypeScript, Python và Go nằm trong top 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới.

40 triệu đồng mỗi tháng là mức lương tiềm năng dành cho một chuyên gia IT thành thạo ngôn ngữ lập trình Go với số năm kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Còn với 3 năm kinh nghiệm, chuyên gia Python hoặc TypeScript có thể nhận mức lương lên đến 30 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, cùng với 3 năm kinh nghiệm, các nhân sự có khả năng sử dụng JavaScript nhận mức lương thấp hơn: 26 triệu đồng mỗi tháng.

Không chỉ là ngôn ngữ lập trình thịnh hành, Python, TypeScript hay Go được nhiều chuyên gia IT lựa chọn vì có tính ứng dụng cao. Theo một số chuyên gia, Python dễ tiếp cận và có thể sử dụng trong nhiều mảng công việc như làm website, ứng dụng, phân tích dữ liệu. Sử dụng thành thạo Python giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho công việc hơn so với chỉ dùng các công cụ hỗ trợ online hoặc chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu ngôn ngữ ban đầu.

Một số ngôn ngữ lập trình khác đem lại mức lương cao gồm C++, SQL, Objective-C. Các chuyên gia sở hữu ba kỹ năng này có thể đạt mức lương từ 34 triệu đồng hàng tháng trở lên với từ 4-6 năm kinh nghiệm. HTML/CSS, một trong những ngôn ngữ lập trình quen thuộc, đem lại mức lương thấp nhất trong số các ngôn ngữ lập trình có trong báo cáo (chỉ 16 triệu đồng mỗi tháng cho nhân sự có hai năm kinh nghiệm). Nguyên nhân có thể vì HTML/CSS đã xuất hiện từ cách đây khá lâu, khá quen thuộc trong lập trình mà bất cứ nhân sự IT nào cũng nên thành thạo.

Minh Huy