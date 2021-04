Nghề 'đục đẽo vàng đen’ ở Quảng Ninh

Hòn than nặng hơn chục kg được anh Quyết lựa chọn để làm ra các sản phẩm mỹ nghệ. Theo anh, than phải có chất lượng tốt, độ đen đặc, bề mặt không có đường vân, mạch đứt gãy xuyên ngang dọc. Chỉ có than ở các mỏ như: Cọc Sáu, Đèo Nai, Cao Sơn mới làm được.