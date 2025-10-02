Nghề đóng giả khách mời đám cưới

Hàn QuốcHơn 10 năm, Lee Da-jeong làm nghề đóng giả bạn thân của những cô dâu xa lạ, dự tiệc cưới của họ và lấp đầy những hàng ghế trống.

Tại Hàn Quốc, số lượng khách đến dự đám cưới được xem là thước đo địa vị xã hội của gia đình. Đây là sự kiện trọng đại để cha mẹ thể hiện họ đã nuôi dạy con thành công. Dịch vụ đóng giả khách mời không chỉ giúp các cặp đôi lấp đầy chỗ trống mà còn tạo cơ hội kiếm tiền cho những người như Lee.

"Dù ban đầu hơi ngượng, các cô dâu sau đó đều tỏ ra rất tự nhiên khi chúng tôi đến gần và trò chuyện như thể đã quen nhau từ lâu", Lee nói.

Đám cưới của một cặp vợ chồng Hàn Quốc tại Seoul, tháng 9/2022. Ảnh: Pexels

Công việc của người đóng thế bắt đầu bằng việc điểm danh. Trước khi đến tiệc cưới, Lee và những khách mời khác tập trung tại một địa điểm hẹn trước như ga tàu điện ngầm để điều phối viên xác nhận. Họ được chia thành nhóm nhỏ 2-3 người, tiến vào lễ đường như những người bạn thật sự để tránh bị phát hiện.

Tại đây, những khách mời giả cần thể hiện kỹ năng diễn xuất, vào phòng chờ của cô dâu để trò chuyện, chụp ảnh selfie thân thiết. Sau khi dự lễ và chụp ảnh tập thể, họ sẽ nhận quà tặng là phiếu ăn miễn phí trị giá tối thiểu 50.000 won, hoặc có thể về ngay.

Để nhận thù lao 15.000-30.000 won, họ phải gửi ảnh chụp cùng cô dâu, chú rể cho công ty môi giới. Theo Lee, tham dự đám cưới ở vùng nông thôn sẽ được trả công cao hơn và có xe đưa đón.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm công việc này. Các công ty môi giới tuyển người dựa trên yêu cầu cụ thể của khách hàng về giới tính, độ tuổi.

Theo ông Jung Hyung-ki, người đứng đầu công ty tổ chức đám cưới Gaja Wedding, hầu hết khách hàng yêu cầu 5 người đóng giả bạn bè, trường hợp hiếm có thể lên đến hàng chục. Độ tuổi phổ biến nhất mà họ tìm kiếm là 20 và 30. Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng trong nhóm chat, người tham gia cần gửi tên, tuổi và ảnh chân dung.

Một quy tắc bất thành văn là phải kín miệng. Những người đóng thế được dặn phải cẩn trọng khi trò chuyện để tránh bị khách thật phát hiện. Lee đã nghỉ công việc sáng tạo nội dung hai năm trước vì lo ngại bị nhận ra khi kênh YouTube của cô trở nên nổi tiếng. "Tôi quyết định dừng lại để không gây rắc rối cho đám cưới của người khác", cô nói.

Theo các chuyên gia, đám cưới ở Hàn Quốc đã trở thành một sân khấu, nơi các mối quan hệ xã hội bị phơi bày và đánh giá. Nhà xã hội học Seo Kyeong-won cho rằng đám cưới là nơi "các cặp đôi thể hiện địa vị xã hội - một chỉ dấu cho uy tín của cá nhân và gia đình". Nỗi sợ một đám cưới vắng khách, cho thấy chủ nhân có ít mối quan hệ, đã thúc đẩy họ tìm đến dịch vụ đóng thế.

Giáo sư Jung Heon-mok của Học viện Nghiên cứu Hàn Quốc chỉ ra, ngành công nghiệp cưới hỏi Hàn Quốc chưa thay đổi kịp xu hướng xã hội. Ngày nay, mọi người có xu hướng thu hẹp các mối quan hệ nhưng quy mô tiệc, yêu cầu về số khách tối thiểu vẫn không đổi.

"Dường như các cặp đôi lo lắng bức ảnh kỷ niệm trông trống trải. Về bản chất, đây là dịch vụ thay thế cho các mối quan hệ xã hội", ông Jung nói.

Minh Phương (Theo Koreajoongangdaily)