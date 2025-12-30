Nghề đóng cửa thuê cho taxi tự lái

MỹCác công ty kéo xe đang hỗ trợ giải cứu những chiếc taxi tự lái đứng im giữa đường chỉ vì khách đi xe không đóng kín cửa.

Việc được trả tiền để đóng cửa cho một chiếc xe đứng giữa đường nghe giống chuyện đùa, nhưng ở một số khu vực của Los Angeles, nó đã trở thành một công việc hợp pháp. Khi xe tự lái ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố, một số lượng nhỏ nhưng đang phát triển các công ty kéo xe địa phương đang đóng vai trò trợ lý theo yêu cầu cho taxi tự lái có khả năng vận hành hạn chế.

Với mức giá lên đến 24 USD mỗi lần, các công ty này được trả tiền để đóng cửa xe bị mở hé bởi những hành khách mất tập trung khi xuống khỏi robotaxi của Waymo. Nếu tình huống phức tạp hơn, chẳng hạn một chiếc xe mắc kẹt giữa đường, họ có thể kiếm được 60-80 USD để giúp xe di chuyển trở lại.

Một chiếc robotaxi của Waymo. Ảnh: Shutterstock

Một báo cáo gần đây nêu bật cách các tài xế xe kéo sử dụng một ứng dụng có tên Honk, ứng dụng này ký hợp đồng với đội xe điện tự lái của Waymo trong khu vực Los Angeles.

Nếu hành khách xuống xe mà không đóng cửa đúng cách, xe sẽ không di chuyển. Nó chỉ đơn giản là chờ đợi, và đỗ không theo nguyên tắc trên đường, cho đến khi có người đến hoàn thành công việc. Người đó thường đến nhờ thông báo từ ứng dụng Honk.

Theo Cesar Marenco, chủ sở hữu của Milagro Towing ở Inglewood, California, người đã nói chuyện với Washington Post, ông xử lý khoảng ba lượt mỗi tuần cho Waymo thông qua ứng dụng Honk, thường là để đóng cửa hoặc kéo xe hết điện.

Công việc này không thực sự sinh lời. Chủ sở hữu của JKK Towing, Evangelica Cuevas, cho biết ứng dụng Honk không phải lúc nào cũng cung cấp cho họ vị trí chính xác của xe, có nghĩa họ có thể phải đi bộ loanh quanh đến một giờ chỉ để tìm thấy nó.

Nếu tính cả chi phí nhiên liệu, việc nhận được 22-24 USD để đóng cửa hoặc lên đến 80 USD để kéo xe không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận.

Đầu tháng 12, một số xe taxi tự lái của Waymo phải dừng hoạt động sau sự cố mất điện tại các đèn giao thông trên khắp San Francisco. Một số công ty cứu hộ được thông báo về sự gián đoạn này. Không phải ai cũng cho rằng mức giá mà Waymo đưa ra là công bằng.

Jesus Ajuiniga, quản lý của Alpha Towing and Recovery ở San Francisco, nói rằng ông đã từ chối các cuộc gọi từ Waymo. Ông cho biết, mức giá đó không hề gần với mức 250 USD mà ông thường tính để kéo một chiếc xe dẫn động 4 bánh.

Mọi thứ có thể bắt đầu thay đổi. Trong khi các mẫu Jaguar I-Pace chủ yếu được Waymo sử dụng cần phải đóng cửa bằng tay, thì các robotaxi mới do hãng Zeekr của Trung Quốc chế tạo mà Waymo đang thử nghiệm, lại có cửa trượt giống như minivan, nghĩa là cửa có thể được mở và đóng tự động.

Mỹ Anh