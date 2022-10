Nghề chăm sóc người ốm lương triệu đồng một ngày

Theo ghi nhận của VnExpress, nhu cầu thuê người chăm sóc các bệnh viện có nhiều bệnh nhân cao tuổi như Viện Lão khoa Trung ương, Việt Xô, Bạch Mai... rất lớn. Trên các hội nhóm, việc tìm kiếm người thuê rất đơn giản, giá cả tùy thuộc vào tình trạng người bệnh. Nội dung gồm tình trạng người bệnh, địa chỉ nhà, chi phí, số điện thoại. Chỉ sau vài phút, hàng chục bình luận "ứng tuyển". Người đi chăm nom cũng tự giới thiệu bản thân, cung cấp kinh nghiệm và cách thức liên lạc trên các hội nhóm để tìm được công việc.

"Ngoài ra, chúng tôi tìm việc qua giới thiệu của chị em chơi chung, từ gia đình bệnh nhân nên công việc luôn liên tục, không lúc nào không có bệnh nhân", chị Hiển nói.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết nghề chăm sóc bệnh nhân đã thịnh hành ở nước ta nhiều năm nay, chủ yếu ở bệnh nhân tai biến, không thể đi lại, cần trông nom 24/24h. "Đây là nhu cầu của người nhà, bệnh viện không cấm song cần có cam kết để không ảnh hưởng đến công tác điều trị, trật tự an ninh và sức khỏe bệnh nhân", bác sĩ nói và cho biết bệnh viện không giới thiệu người chăm nom, chủ yếu do người nhà tự tìm kiếm. Theo ông, đơn vị vẫn đáp ứng đủ nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, riêng bệnh nhân Hồi sức tích cực đều do các y bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc toàn diện.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết "có cung, có cầu" và đây là nhu cầu của bệnh nhân, dưới danh nghĩa người nhà chăm sóc, bệnh viện không thể quản lý hay cấm đoán. Ngoài ra, nhóm này chỉ làm công việc đơn giản như trông bệnh, làm vệ sinh thường ngày, "khi cần can thiệp, nhân viên y tế có mặt ngay". Nhóm này không đòi hỏi quá nhiều về chuyên môn, chủ yếu là nhiệt tình và chăm sóc đỡ đần trong lúc người nhà bận đi làm việc.