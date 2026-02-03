Nghề cắm hoa lan thu chục triệu đồng mỗi ngày dịp Tết

Giáp Tết Nguyên đán 2026, các chợ hoa xuất hiện khắp Thủ đô, kéo theo nhu cầu thuê thợ cắm hoa lan hồ điệp thời vụ tăng cao.
Anh Bùi Thanh Phương (38 tuổi, ở Ba Vì) đã có 17 năm làm thợ cắm hoa lan. Hiện anh là một trong hai thợ chính tại gian hàng lan hồ điệp trên đường Hoàng Minh Giám, phường Thanh Xuân.
Trước đó, anh làm việc cho một cửa hàng hoa bán online trên phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà. Dịp cận Tết, chủ cửa hàng thuê thêm mặt bằng tại chợ hoa Hoàng Minh Giám để dễ tiếp cận khách mua trực tiếp, thúc đẩy doanh số.
Giáp Tết Nguyên đán 2026, các chợ hoa xuất hiện khắp Thủ đô, kéo theo nhu cầu thuê thợ cắm hoa lan hồ điệp thời vụ tăng cao.
Anh Bùi Thanh Phương (38 tuổi, ở Ba Vì) đã có 17 năm làm thợ cắm hoa lan. Hiện anh là một trong hai thợ chính tại gian hàng lan hồ điệp trên đường Hoàng Minh Giám, phường Thanh Xuân.
Trước đó, anh làm việc cho một cửa hàng hoa bán online trên phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà. Dịp cận Tết, chủ cửa hàng thuê thêm mặt bằng tại chợ hoa Hoàng Minh Giám để dễ tiếp cận khách mua trực tiếp, thúc đẩy doanh số.
Nhu cầu chơi lan tăng mạnh dịp Tết, những thợ cắm hoa lành nghề như anh Phương có thể làm việc tới 15-17 giờ một ngày. Công việc chính của anh là tạo thế, hình độc đáo và lên chậu cho các giò lan lớn.
Nhu cầu chơi lan tăng mạnh dịp Tết, những thợ cắm hoa lành nghề như anh Phương có thể làm việc tới 15-17 giờ một ngày. Công việc chính của anh là tạo thế, hình độc đáo và lên chậu cho các giò lan lớn.
Cách đó hơn 50 m, anh Nguyễn Đức Tuấn (33 tuổi, quê Lào Cai) cũng đang tất bật hoàn thiện các đơn hàng. Có thâm niên 10 năm, anh Tuấn cho biết ban đầu xuống Hà Nội vừa học vừa làm theo lời giới thiệu của anh trai.
"Ngoài năng khiếu, nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ mới giữ được khách quen", anh Tuấn nói.
Cách đó hơn 50 m, anh Nguyễn Đức Tuấn (33 tuổi, quê Lào Cai) cũng đang tất bật hoàn thiện các đơn hàng. Có thâm niên 10 năm, anh Tuấn cho biết ban đầu xuống Hà Nội vừa học vừa làm theo lời giới thiệu của anh trai.
"Ngoài năng khiếu, nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ mới giữ được khách quen", anh Tuấn nói.
Ngoài thợ chính, các cửa hàng phải thuê nhiều thợ phụ làm các công việc như bưng bê, vận chuyển, chọn hoa, trang trí đơn giản và giao hàng. Dịp cận Tết, tiền công thợ phụ dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi ngày.
Ngoài thợ chính, các cửa hàng phải thuê nhiều thợ phụ làm các công việc như bưng bê, vận chuyển, chọn hoa, trang trí đơn giản và giao hàng. Dịp cận Tết, tiền công thợ phụ dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi ngày.
Khi có khách đặt hàng, đội ngũ thợ phụ đảm nhiệm việc bọc từng bộ phận của cành, chậu cây và phủ bông lên hoa tránh dập nát khi vận chuyển.
Khi có khách đặt hàng, đội ngũ thợ phụ đảm nhiệm việc bọc từng bộ phận của cành, chậu cây và phủ bông lên hoa tránh dập nát khi vận chuyển.
Để phục vụ "thượng đế", các gian hàng tại đây đều cung cấp dịch vụ trọn gói từ thiết kế đến vận chuyển.
Các chậu hoa kích thước lớn thường được họ giao vào buổi tối hoặc đêm do hạn chế xe tải lưu thông ban ngày.
Để phục vụ "thượng đế", các gian hàng tại đây đều cung cấp dịch vụ trọn gói từ thiết kế đến vận chuyển.
Các chậu hoa kích thước lớn thường được họ giao vào buổi tối hoặc đêm do hạn chế xe tải lưu thông ban ngày.
Đơn hàng kết thúc khi từng chậu hoa được đặt tại vị trí mà khách hàng mong muốn.
Đơn hàng kết thúc khi từng chậu hoa được đặt tại vị trí mà khách hàng mong muốn.
Những cây lan lũa ghép gỗ được nhiều người quan tâm chụp ảnh. Giá mỗi giò lan loại này lên tới hàng chục triệu đồng.
Những cây lan lũa ghép gỗ được nhiều người quan tâm chụp ảnh. Giá mỗi giò lan loại này lên tới hàng chục triệu đồng.
Đức Anh