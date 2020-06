Nghệ An tìm giải pháp phục hồi du lịch hậu Covid-19

Dù địa phương không có trường hợp bị lây nhiễm Covid-19, dịch tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là du lịch.

Hội thảo bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19 tỉnh Nghệ An diễn ra ngày 31/5 tại thành phố Vinh. Tại hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch khẳng định Nghệ An có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch, vừa có tài nguyên du lịch thiên nhiên vừa có nhiều tài nguyên du lịch nhân văn nổi trội.

Về giải pháp thúc đẩy du lịch, ông Khánh lưu ý tỉnh Nghệ An phải tiếp tục chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm đảm bảo an toàn và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, để địa phương luôn là điểm đến an toàn.

Bên cạnh đó, phải tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá đối với thị trường du lịch trọng điểm gắn với chương trình kích cầu du lịch, nghiên cứu mở rộng các thị trường mới. Chỉ đạo các doanh nghiệp có các chính sách, gói sản phẩm dịch vụ khuyến mại, giảm giá kích cầu du lịch năm 2020 đi liền với nâng cao chất lượng dịch vụ (có cam kết giảm giá và địa chỉ cụ thể).

Khách đổ về Cửa Lò dịp lễ 30/4 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đại diện các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đề xuất giải pháp và giới thiệu các chương trình kích cầu du lịch. Đồng thời, đại diện các tỉnh, thành phố đã ký kết thỏa thuận hợp tác về du lịch với CLB UNESCO Hà Nội.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết, mặc dù địa phương không có trường hợp bị lây nhiễm Covid-19, dịch đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là về du lịch. Cụ thể, lượng khách và doanh thu du lịch 4 tháng đầu năm 2020 giảm trên 60% so với cùng kỳ năm 2019, nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng phải ngừng hoạt động.

"Đến nay, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội đã trở lại bình thường, du lịch cũng đã bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh. Tuy nhiên ngành này vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn...", ông Long nêu vấn đề và mong muốn các đại biểu chia sẻ cởi mở để giúp Nghệ An phục hồi du lịch thời hậu Covid-19.

Nguyễn Hải