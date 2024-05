Với đặc thù 83% diện tích là vùng núi, tỉnh Nghệ An muốn bổ sung một phó chủ tịch tỉnh để phụ trách phát triển khu vực này.

Chiều 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Một trong những chính sách mới được đề xuất là UBND tỉnh Nghệ An có 5 phó chủ tịch, tăng một phó chủ tịch so với tỉnh loại I.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải thích Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước (gần 16.500 km2), dân số đứng thứ tư với hơn 3,4 triệu. Tỉnh có đường biên giới dài 419 km trên bộ và 82 km đường bờ biển.

Toàn tỉnh có 21 huyện, thành phố, thị xã, trong đó 11 huyện, thị miền núi, núi cao với hơn 510.000 người dân tộc thiểu số và nhiều tôn giáo đan xen. Tỉnh có địa hình đa dạng, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, lũ quét, hạn hán thường xuyên gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất và nhất là ở vùng núi.

"Với đặc thù trên 83% diện tích là miền núi, cần bổ sung một phó chủ tịch để phụ trách nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An", ông Dũng nói.

Khu vực miền núi ở biên giới huyện Quế Phong, Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng

Cơ quan soạn thảo đánh giá việc bổ sung này nhằm thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển, nhất là phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội và những vùng khó khăn.

Đồng tình với đề xuất, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng với quy mô dân số và khối lượng công việc lớn, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất bổ sung một phó chủ tịch là hợp lý, đáp ứng nhu cầu công việc, nhất là đòi hỏi phát triển kinh tế - xã hội phía Tây tỉnh.

Theo Nghị định 08/2016, trường hợp cơ quan có thẩm quyền luân chuyển, điều động cán bộ về đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND thì phó chủ tịch UBND do luân chuyển, điều động nằm ngoài số lượng quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhưng không quá một người.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho rằng quy định trên đã phần nào tháo gỡ được vướng mắc về số cấp phó của các địa phương. Với đề xuất của Nghệ An, ông Mạnh cho rằng liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế, giảm cấp phó theo các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị.

Cho rằng nội dung này thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị cơ quan soạn thảo xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Hiện UBND tỉnh Nghệ An có 4 phó chủ tịch. Một người phụ trách quy hoạch, công nghiệp, xây dựng, giao thông và nội chính. Một người phụ trách đầu tư, kinh tế tổng hợp, doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Một người phụ trách giáo dục - đào tạo, văn hóa thể thao, y tế, du lịch, thông tin truyền thông, đối ngoại, công nghệ và miền Tây Nghệ An. Người còn lại phụ trách nông nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp 7 khai mạc ngày 20/5.

Sơn Hà