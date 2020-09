Nghệ An lý giải nguyên nhân cam rụng hàng loạt

Cam sắp thu hoạch bị rụng quả do quy trình chăm sóc cây không đúng và thời tiết không thuận lợi, theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An.

Ngày 24/9, ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng trồng trọt Nghệ An, cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực địa tại nhiều vườn cam rụng quả hàng loạt ở các huyện Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn...

Theo đó, cơ quan chức năng nhận định nhiều diện tích cam được trồng trên các khu đất trước đây từng xuất hiện bệnh trên loại cây này. Hiện những mảnh đất đó đã thoái hóa, khiến bộ rễ cây cam không thể phát triển để hút chất dinh dưỡng.

Hiện tượng cam rụng ở huyện Quỳ Hợp gần một tuần trước. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngoài ra, quy trình chăm sóc cây cam không đúng cách khiến cây mất cân đối dinh dưỡng sẽ gây rụng quả.

Qua khảo sát cũng cho thấy nhiều diện tích cam bị các bệnh như vàng lá gân xanh, nấm; các loại côn trùng ruồi đục quả, sâu vẽ bùa, nhện đỏ, rầy chổng cánh... tấn công quả cam.

Thời tiết không thuận lợi cũng là một trong những nguyên nhân khiến cam rụng, do thời gian qua ở Nghệ An xảy ra hạn hán khốc liệt, sau đó trời lại mưa to.

Khoảng 3 tấn cam rụng mà gia đình ông Nguyễn Công Biên (huyện Quỳ Hợp) gom để chuẩn bị đem chôn lấp. Ảnh: Nguyễn Hải.

Dự báo hiện tượng cam rụng sẽ tiếp tục xảy ra, Chi cục Trồng trọt Nghệ An yêu cầu các địa phương và chủ vườn thực hiện tiêu thoát nước, không để cây bị úng; không bón phân ngay sau khi trời mưa...

Với các vườn cam bị mất cân đối về dinh dưỡng, chủ vườn cần tuân thủ quy trình kỹ thuật chăm bón và phòng trừ sâu bệnh của ngành nông nghiệp.

Toàn tỉnh Nghệ An có hơn 6.100 ha cam sắp đến kỳ thu hoạch, song nửa tháng qua nhiều nơi xảy ra hiện tượng rụng quả hàng loạt. Ước tính hàng trăm tấn cam đã phải chôn lấp.

Hàng chục tấn cam bị rụng không rõ nguyên nhân Nông dân xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp gom cam rụng. Video: Nguyễn Hải.

Nguyễn Hải