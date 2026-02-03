Nghệ An giao hơn 96.000 m2 tại Nghĩa Đàn làm khu đô thị

Nghệ An giao đất trên thực địa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô thuộc dự án khu đô thị Nghia Dan New Center, ngày 28/1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhân Bình - chủ đầu tư dự án Nghia Dan New Center. Hoạt động đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn triển khai theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Phối cảnh dự án Nghia Dan New Center. Ảnh: Cổ phần Đầu tư phát triển Nhân Bình

Trước đó, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, theo xác nhận của cơ quan thuế tỉnh đầu tháng 1. Trên cơ sở này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp. Cụ thể, 257 lô thuộc các loại hình liền kề, biệt thự và nhà phố thương mại được cấp chứng nhận, tạo điều kiện để thực hiện các giao dịch theo quy định.

Hình ảnh triển khai thực tế tại dự án. Ảnh: Cổ phần Đầu tư phát triển Nhân Bình

Nghia Dan New Center nằm tại trung tâm xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi tập trung các hoạt động hành chính và dịch vụ của địa phương. Đây cũng là khu vực thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và hậu cần, kéo theo nhu cầu về chỗ ở, hạ tầng dân cư.

Dự án có quy mô hơn 96.000 m2, mật độ xây dựng khoảng 46%, trong đó hơn 50% diện tích được dành cho giao thông nội khu, cây xanh và không gian công cộng. Hệ thống đường nội bộ có lộ giới 13-32 m. Dọc theo trục đường là các loại hình nhà biệt thự, liền kề, shophouse.

Dự án được xem là tiền đề cho định hướng phát triển đô thị tại khu vực địa phương. Ảnh: Cổ phần Đầu tư phát triển Nhân Bình.

Theo đơn vị phát triển Nhân Bình, trong bối cảnh thị trường chú trọng tính minh bạch, việc hoàn tất các thủ tục về đất đai là cơ sở để dự án triển khai xây dựng, đồng thời bổ sung quỹ nhà ở có quy hoạch tại khu vực trung tâm Nghĩa Đàn. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển đô thị tại khu vực trung tâm xã sau sáp nhập.

Song Anh