Với tiềm năng về tự nhiên, Nghệ An được ví như Việt Nam thu nhỏ khi sở hữu núi non hùng vĩ, đường bờ biển dài 82km..., theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Nghệ An mong muốn tìm hướng đi mới cho du lịch vùng Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, diễn đàn "Hội tự tinh hoa – Nâng tầm điểm đến" là hoạt động ý nghĩa đối với sự phục hồi du lịch của các tỉnh Bắc Trung Bộ sau dịch. Với các tỉnh Bắc Trung Bộ, du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn đồng thời cũng là cầu nối để giao lưu văn hoá, kết nối với các địa phương do đó các liên kết vùng vô cùng quan trọng để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Sau mở cửa, ngành du lịch đã phục hồi mạnh mẽ với sản phẩm dịch vụ được nâng cao, đào tạo nhân lực cải thiện và các sản phẩm du lịch được phát triển đặc sắc hơn. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Những yếu tố đó tạo tiền đề tổ chức diễn đàn liên kết phát triển du lịch nhằm kết nối du lịch giữa vùng du lịch Bắc Trung Bộ với Hà Nội và TP HCM để phát huy tiềm năng, lợi thế về giá trị tài nguyên du lịch của mỗi địa phương. Đồng thời, sự kiện tạo tiền đề cho việc hình thành, khai thác các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng góp phần kích cầu thị trường du lịch, từng bước khẳng định dấu ấn, bản sắc của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Với những tiềm năng về tự nhiên, Nghệ An được ví như Việt Nam thu nhỏ khi sở hữu núi non hùng vĩ, đường bờ biển dài 82km, nhiều bãi tắm đẹp và khu dữ trữ sinh quyển quốc gia, hang động hùng vĩ đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch của người dân. Ngoài ra, tỉnh cũng là trung tâm văn hoá với truyền thống đấu tranh cách mạng phù hợp phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá. Cũng theo ông Trung, trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều hỗ trợ với doanh nghiệp để phát triển và mở rộng các hoạt động du lịch, từng bước để định hình du lịch Nghệ An trong hoạt động du lịch của vùng và cả nước. Thông qua diễn đàn, Nghệ An khao khát có thể tìm hướng đi mới cho du lịch vùng, mở ra cơ hội nâng cao năng lực phát triển các sản phẩm du lịch, tiền tới các mối quan hệ bền chặt, đánh dấu sự hợp tác và thúc đẩy du lịch.

TP HCM sẵn sàng hỗ trợ các địa phương đào tạo nhân lực du lịch Mở đầu diễn đàn là phát biểu khai mạc của bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM. Bà Thắng cho biết, ngành du lịch TP HCM đóng góp tỷ lệ GDP cao cho kinh tế chung của thành phố. Bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM. "TP HCM luôn chủ động liên kết du lịch với các vùng từ Bắc vào Nam trong thời gian qua, thu hút hơn 10 triệu lượt khách nội địa, 500.000 lượt khách quốc tế. Do đó, liên kết này được kỳ vọng sẽ tăng doanh thu, định vị du lịch giữa các địa phương Hà Nội, TP HCM và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng liên kết sẽ tạo sức bật cho các địa phương và du lịch Việt Nam trên thương trường quốc tế", bà Phan Thị Thắng cho biết. Đại diện Sở Du lịch TP HCM, bà Thắng đề nghị 4 mục tiêu: - Ngay sau khi ký kết, các địa phương cần quảng bá xúc tiến du lịch nhằm gia tăng lượng khách, doanh thu du lịch. - Các địa phương chủ động kết nối để doanh nghiệp tạo ra các chuỗi sản phẩm chất lượng. - Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch/ Sở Du lịch các tỉnh cần chủ động tham mưu cơ chế để việc liên kết nhịp nhàng, hiệu quả. - Đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ từng địa phương. Trong đó, TP HCM cam kết phối hợp với các địa phương để đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch. Đại diện Sở Du lịch TP HCM cũng chào đón các tỉnh thành tham gia hội chợ du lịch quốc tế của TP HCM tổ chức vào tháng 9, qua đó, nỗ lực tạo điều kiện để các tỉnh thành kết nối du lịch.