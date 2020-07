Nghệ An công bố thiên tai do nắng nóng

Nắng nóng gay gắt gần một tháng qua khiến UBND tỉnh Nghệ An công bố thiên tai để "có cơ sở hỗ trợ người dân".

Văn bản do Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ký ngày 13/7. Cơ sở để ra quyết định này căn cứ thực tế từ ngày 6 đến 30/6 trên địa bàn Nghệ An thời tiết rất bất lợi do nắng nóng gay gắt liên tục, phổ biến nền nhiệt 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, mực nước sông, hồ xuống thấp.

Nước bơm vào ruộng lúa nứt nẻ chảy tới đâu bị ngấm hết tức thời. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Thủy lợi Nghệ An nói "việc công bố thiên tai là cần thiết. Theo thủ tục, phải công bố mới có cơ sở trình lên tỉnh kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng như: chi phí tiền xăng - dầu, điện bơm nước cứu lúa, hoa màu...".

Để thực hiện, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị liên quan tập trung rà soát, thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính và các đơn vị để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ.

Đang cố khơi thông mương nước nằm cạnh ruộng lúa 3 sào của gia đình để máy bơm mini đưa nước vào ruộng, anh Đặng Bá Trung (xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc) bày tỏ vui mừng khi hay tin có thể được san sẻ bớt phần nào khó khăn.

"Hai máy hoạt động liên tục ba tiếng tốn gần 200.000 đồng tiền xăng nhưng nước mới chỉ láng qua được nửa diện tích. Nắng còn kéo dài thì nước bơm cũng không còn. Tôi mong chờ chính sách hỗ trợ của tỉnh sau khi công bố thiên tai để có tiền bù vào tiền xăng", anh Trung nói.

Anh Trung (xã Nghi Hoa) tập trung dùng máy bơm mini đưa nước cứu 3 sào lúa. Ảnh: Nguyễn Hải.

Toàn tỉnh Nghệ An đã gieo cấy trên 61.000 ha lúa hè thu. Do ảnh hưởng của nắng nóng, tới nay có 3.500 ha lúa loại hai tháng tuổi có nguy cơ chết khô do không còn nước để cứu; 1.600 ha lúa trên nương rẫy cũng sắp chết do phụ thuộc nguồn nước mưa.

Ngoài ra, hơn 10.000 ha lúa khác trong diện bị ảnh hưởng, song vẫn còn nguồn nước từ kênh, ao hồ để tưới. Ảnh hưởng nhiều nhất là các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Diễn Châu,..

97 hồ đập loại dung tích lớn trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn 40 đến 60% dung tích thiết kế, hơn 960 hồ đập do địa phương quản lý chỉ còn 20 đến 35% dung tích. Mực nước sông Lam các con sông trên địa bàn đều xuống thấp.

Chiều 13/7, cá chết xếp mái dọc sông Cấm ở huyện Nghi Lộc do nắng nóng. Ảnh: Nguyễn Hải.

Chiều 13/7, dọc sông Cấm đoạn qua địa bàn Nghi Lộc, nhiều cá loại cá to bằng lòng bàn tay chết phơi bụng, nằm rải rác ven bờ và mặt nước do sông cạn.

Đây là lần thứ ba Nghệ An công bố loại hình thiên tai này, trước đó là các năm 2015 và 2019.

Nguyễn Hải