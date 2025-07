Nghệ An còn hơn 60.000 người bị cô lập do mưa lũ

Đến tối 25/7, chính quyền ghi nhận còn 16 xã miền núi với hơn 13.000 hộ dân, 61.000 người bị cô lập do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão Wipha.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, trong số này có 3 xã bị cô lập hoàn toàn là Hữu Kiệm, Nhôn Mai, Mường Típ (huyện Kỳ Sơn cũ). Đây là các xã đặc biệt khó khăn, địa hình đồi núi và sông suối xen lẫn, chủ yếu người dân tộc thiểu số sinh sống.

13 xã bị cô lập một phần, vẫn có thể liên lạc với bên ngoài nhưng người dân phải đi bộ bằng đường rừng, lội sông, suối để đến các vùng khác, gồm: Mường Xén, Chiêu Lưu, Na Loi, Mỹ Lý, Bắc Lý, Keng Đu (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ); Tương Dương, Lượng Minh, Yên Hòa, Hữu Khuông, Nga My (huyện Tương Dương cũ) và Anh Sơn Đông, Vĩnh Tương (huyện Anh Sơn cũ).

Nhà chức trách cho hay đến nay ghi nhận 4 người chết do bị nước cuốn trôi khi di chuyển trong mưa lũ và bị đất đá vùi lấp lúc sạt lở. Hiện bé gái 6 tuổi ở xã Bắc Lý vẫn mất tích, chưa được tìm thấy.

Nhà của một hộ dân ở bản Có Hạ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ, hư hỏng khi bị núi lở ập xuống hôm 22/7. Ảnh: Đức Hùng

1.170 căn nhà ở các xã miền núi như Nga My, Nhôn Mai, Yên Hòa, Na Loi, Mỹ Lý, Bắc Lý... bị đổ sập hoàn toàn hoặc hư hỏng, tốc mái khi nước dâng gây ngập, lũ quét và sạt lở đất vùi lấp. Sau nhiều ngày chống chọi với mưa lũ, người dân các xã này đang dần cạn kiệt lương thực. Ngày 24/7, Trung đoàn Không quân 916 điều động trực thăng Mi-171 chở hàng cứu trợ vào Nghệ An tiếp tế.

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An thống kê 45 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, lũ cuốn trôi mặt đường. Nặng nhất là quốc lộ 16 - tuyến đường nối bốn tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và là trục độc đạo từ trung tâm huyện Tương Dương cũ đi các xã vùng sâu, sang các huyện giáp ranh như Kỳ Sơn, Quế Phong - với hàng trăm điểm sạt lở lớn, dự kiến mất hàng năm để khắc phục.

4 người chết do mưa lũ ở Nghệ An Quốc lộ 16 bị tê liệt do sạt lở. Video: Đức Hùng

Chiều 25/7, tại các xã Tương Dương (huyện Tương Dương cũ), Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ) và một số địa bàn lân cận mưa to.

Quốc lộ 7, tuyến huyết mạch của Bắc Trung Bộ, bị sạt lở taluy âm tại nhiều vị trí. Xã Tam Quang bị sạt lở gần 60 m, nhiều đoạn ở xã Tương Dương cũng bị khoét sâu, dài hơn 300 m, rộng 1-3 m, cuốn mất nửa mặt đường. Hộ lan bị kéo sập xuống sông, một số điểm nền đường bị khoét rỗng. Hiện các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 7 gặp khó khăn.

Quốc lộ 7 đoạn qua xã Tương Dương, huyện Tương Dương cũ, bị sạt taluy âm, chiều 25/7. Ảnh: Đức Hùng

Do ảnh hưởng bão Wipha, từ đêm 21 đến hết ngày 22/7, mưa to trút xuống Nghệ An với lượng phổ biến 100-200 mm, riêng Quỳ Châu đạt 259 mm. Lũ từ thượng nguồn kết hợp nước xả từ các nhà máy thủy điện gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét tại nhiều huyện miền núi như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong.

Đức Hùng