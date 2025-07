Nghệ An còn 10 xã bị cô lập do mưa lũ

Đến sáng 27/7, chính quyền ghi nhận còn 10 xã miền núi với gần 6.600 hộ dân, hơn 31.000 người bị cô lập do ảnh hưởng của bão Wipha gây sạt lở, lũ quét.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, có một xã đang bị cô lập hoàn toàn là Nhôn Mai - vùng đặc biệt khó khăn với 21 thôn bản, hơn 1.400 hộ, gần 7.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái, Mông. Mọi ngả đường vào xã bị chia cắt do sạt lở.

Nhà chị Seo Thị Tuyết, trú bản Có Hạ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ, chiều 22/7 bị đất đá từ trên núi tràn xuống đẩy xuống suối, chỉ còn sót lại bức tường bêtông. Ảnh: Đức Hùng

9 xã khác đang bị cô lập một phần do đường sạt lở, bùn đất lấp kín mặt đường, nước chảy xiết qua các cầu tràn. Các xã này gồm Hữu Kiệm, Mường Xén, Chiêu Lưu, Na Loi, Mường Típ (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ); Tương Dương, Lượng Minh, Yên Hòa, Hữu Khuông (huyện Tương Dương cũ).

Hơn 6.000 căn nhà tại các xã thuộc huyện cũ như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Anh Sơn... bị nước lũ cuốn, đất đá từ trên núi sạt xuống, đẩy xuống suối. Mưa lớn và nước từ các nhà máy thủy điện xả về hạ du gây ngập lụt.

Từ chiều 26/7 đến sáng nay, miền núi Nghệ An hửng nắng, một số nơi âm u nhưng không còn mưa. Người dân bắt đầu từ nơi lánh nạn trở về nhà dọn dẹp, tìm kiếm tài sản còn sót lại trong đống đổ nát.

Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn tiềm ẩn, khi hai hôm nay các vết nứt dài 30-200 m xuất hiện tại xã Tiền Phong (huyện Quế Phong cũ) và xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), buộc chính quyền phải di dời gần 200 hộ dân đến nơi an toàn.

Bộ đội cùng người dân bới đất tìm tài sản sau sạt lở đất tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn cũ, ngày 26/7. Ảnh: Hùng Lê

Quốc lộ 7 - tuyến huyết mạch của Bắc Trung Bộ, sau nhiều ngày ngập lụt, sạt lở taluy âm tại nhiều vị trí, đến nay đã thông tuyến. Tuy nhiên, một số đoạn vẫn phủ lớp bùn non dày 20-30 cm, chỉ ôtô gầm cao mới có thể di chuyển một mạch từ TP Vinh cũ - trung tâm tỉnh Nghệ An - lên cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn cũ.

Riêng quốc lộ 16 - tuyến nối bốn tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và là đường độc đạo đi nhiều xã miền núi Nghệ An, chưa thể thông do hàng trăm điểm sạt lở, chia cắt nhiều đoạn. Dự kiến cần hàng năm để khắc phục hoàn toàn.

Do ảnh hưởng bão Wipha, Nghệ An mưa lớn. Lũ từ thượng nguồn kết hợp nước xả từ các nhà máy thủy điện gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại hàng chục xã thuộc các huyện miền núi cũ như Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Anh Sơn.

Người dân bản Có Hạ, xã Nhôn Mai bị đất đá vùi lấp nhà cửa Một góc của bản Có Hạ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ, nơi duy nhất của tỉnh Nghệ An đang bị cô lập hoàn toàn do đường sá bị chia cắt sau lũ quét, sạt lở đất. Video: Đức Hùng

Đến nay, nhà chức trách ghi nhận 4 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn tại các xã Nậm Cắn, Nhôn Mai, Bắc Lý (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ), tất cả đã tìm thấy thi thể. Số người chết giảm một so với báo cáo trước đó, do một người đàn ông ở xã Vĩnh Tường, huyện Anh Sơn cũ, được xác định tử vong do đuối nước khi bắt cá, không phải bị lũ cuốn như thông tin ban đầu.

Đức Hùng