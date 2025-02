Nghệ An có thêm hai Phó chủ tịch tỉnh

Sáng 25/2, ông Hoàng Phú Hiền (50 tuổi) và Phùng Thành Vinh (51 tuổi) được HĐND tỉnh Nghệ An bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% phiếu tán thành.

Ông Hoàng Phú Hiền quê xã Bạch Ngọc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; thạc sĩ chuyên ngành cầu đường. Ông từng kinh qua các chức vụ như Trưởng phòng kỹ thuật, Phó giám đốc, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An.

Ông Phùng Thành Vinh quê xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; thạc sĩ thủy lợi. Ông Vinh trưởng thành từ cán bộ Công ty Thủy lợi Nam Nghệ An, sau đó lần lượt giữ chức vụ Giám đốc dự án phát triển nông thôn miền Tây Nghệ An, Trưởng ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp tỉnh, Chủ tịch huyện Đô Lương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng ông Phùng Thành Vinh (ngoài cùng bên trái) và ông Hoàng Phú Hiền. Ảnh: Hùng Lê

Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước (16.490 km2), đứng thứ tư về quy mô dân số với hơn 3,4 triệu, nằm trên trục giao thông chính nối liền Bắc Nam, đường biên giới dài 419 km trên bộ và 82 km đường bờ biển. Toàn tỉnh có 21 huyện, thành phố, thị xã, trong đó 11 huyện, thị miền núi, núi cao với hơn 510.000 người dân tộc thiểu số và nhiều tôn giáo đan xen. Năm 2024, thu ngân sách của Nghệ An đạt 25.096 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2023.

Theo quy định hiện hành, các tỉnh loại I như Nghệ An chỉ được phép có tối đa 4 phó chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, với đặc thù hơn 83% diện tích là miền núi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Quốc hội cho phép Nghệ An bổ sung thêm một phó chủ tịch tỉnh để đáp ứng yêu cầu công việc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khu vực miền Tây Nghệ An.

Tháng 6/2024, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển Nghệ An, trong đó cho phép tỉnh này có thêm một phó chủ tịch tỉnh, không vượt quá 5 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An hiện nay là ông Lê Hồng Vinh. 5 phó chủ tịch gồm các ông Bùi Thanh An, Bùi Đình Long, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền và Phùng Thành Vinh.

Đức Hùng