Nghệ An có tân Giám đốc công an

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Quyết định được trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao cho đại tá Bùi Quang Thanh tại trụ sở Công an tỉnh Nghệ An, chiều 20/12.

Hôm qua, người tiền nhiệm của ông Thanh là thiếu tướng Phạm Thế Tùng đã được Bộ Công an điều động giữ chức Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ.

Đại tá Bùi Quang Thanh, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hùng Lê

Nhận nhiệm vụ mới, đại tá Thanh hứa sớm ổn định công tác, mong muốn cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Quang Thanh 46 tuổi, quê huyện Bố Trạch, công tác tại Công an tỉnh Quảng Bình từ năm 1997, kinh qua nhiều vị trí như Trưởng phòng CSGT, Trưởng Công an thị xã Ba Đồn, Phó giám đốc công an tỉnh. Tháng 7/2021, ông được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông.

