Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 quy tụ dàn diễn giả nổi tiếng về AI

Những giáo sư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ có mặt tại sự kiện trực tuyến "AI Day 2021: Tiếp lửa đổi mới sáng tạo" do VinAI tổ chức vào ngày 27-28/8.

Một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực AI toàn cầu sẽ xuất hiện trong vai trò diễn giả tại AI Day 2021 là Michael I. Jordan, giáo sư danh dự tại Đại học California, Berkeley. Ông được coi là tượng đài trong ngành nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và học máy.

Giáo sư Jordan được biết đến với những công trình nền tảng về khoa học máy tính và thống kê, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xử lý tín hiệu. Michael I. Jordan cũng nổi tiếng với các công trình ứng dụng trong sinh học tính toán (lĩnh vực đa ngành nhằm ứng dụng khoa học máy tính, thống kê để giải các bài toán về sinh học). Các thành quả nghiên cứu của ông đã tạo cầu nối quan trọng giữa khoa học tính toán, thống kê, khoa học nhận thức và sinh học. Giáo sư Michael I. Jordan đã xuất bản hàng trăm bài báo khoa học. Ông cũng là tác giả, biên tập và đồng biên tập 6 đầu sách nổi tiếng - những tài liệu được giới nghiên cứu sinh, các kĩ sư ngành trí tuệ nhân tạo và học máy coi là giáo trình "gối đầu giường" trong nhiều năm. Năm 2016, ông được Tạp chí Khoa học (Science Magazine) vinh danh là tác giả có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Ông Michael I. Jordan, giáo sư danh dự tại Đại học California, Berkeley.

Tại sự kiện AI Day 2021 ngày 27/8, ông Michael I. Jordan sẽ có bài phát biểu với chủ đề: "Khía cạnh ra quyết định trong học máy dưới góc nhìn điện toán, suy luận và kinh tế". Sáng cùng ngày, ông cũng tham dự phiên thảo luận về "Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo trong khu vực Đông Nam Á" cùng Tổng giám đốc VinAI - tiến sĩ Bùi Hải Hưng và các giáo sư đầu ngành khác.

Xuất hiện cùng giáo sư Michael I. Jordan trong AI Day 2021 còn có tiến sĩ Marian Croak - người nổi tiếng về công trình giao thức thoại qua Internet (Voice over Internet Protocol - VOIP). Đây là cơ sở để hàng triệu người dùng hiện tại có thể thực hiện các cuộc gọi trực tiếp từ máy tính hay các thiết bị di động. Tiến sĩ Marian Croak là người đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của công nghệ với hơn 200 bằng sáng chế ở các lĩnh vực khác nhau.

Tiến sĩ Marian Croak.

Sau 32 năm gắn bó, giữ vai trò lãnh đạo cấp cao tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới AT&T, năm 2014, tiến sĩ Marian Croak gia nhập Google với vị trí Phó chủ tịch. Tại đây, bà đảm nhiệm việc phát triển trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm, tạo tác động tích cực lên cộng đồng. Vừa qua, tạp chí Forbes đã vinh danh tiến sĩ Marian Croak trong danh sách "50 Over 50" - 50 phụ nữ trên 50 tuổi với tầm nhìn định hình tương lai của khoa học, công nghệ và nghệ thuật toàn cầu.

Theo kế hoạch, tại AI Day 2021, bà Marian Croak sẽ chia sẻ góc nhìn thực tiễn và truyền cảm hứng cho giới trẻ với nội dung: "Trí tuệ nhân tạo trong đổi mới sáng tạo", vào sáng ngày 28/8.

Vị chuyên gia thứ ba sẽ tham gia chương trình là ông Andrew Zisserman - giáo sư nghiên cứu thuộc Hiệp hội Hoàng gia Anh, hiện giảng dạy tại khoa Khoa học Kỹ thuật, Đại học Oxford, nơi ông đứng đầu nhóm nghiên cứu Hình học Trực quan.

Ông Andrew Zisserman - giáo sư nghiên cứu thuộc Hiệp hội Hoàng gia Anh.

Chiều 27/8, vị giáo sư Đại học Oxford sẽ mang đến Ngày trí tuệ nhân tạo 2021 bài phát biểu với chủ đề: "Nhận diện hành động của người trong video". Đây là "sở trường" của giáo sư Andrew Zisserman, người được thế giới biết tới với những phát hiện quan trọng, đặt cơ sở cho ngành thị giác máy tính như nhận dạng trực quan, truy xuất hình ảnh, video. Ông là một trong những nhà nghiên cứu đã chứng minh cho thế giới thấy thị giác máy tính có thể giải quyết các vấn đề mà con người không thể, nổi tiếng nhất là công nghệ khôi phục cấu trúc 3D từ chuỗi hình ảnh.

Hiện, ông là tác giả của hơn 500 bài báo khoa học về thị giác máy tính cùng nhiều tác phẩm nổi tiếng, "nằm trên giá sách" của mọi người trong lĩnh vực. Năm 2017, giáo sư Andrew Zisserman được vinh danh tại giải thưởng Milner của Hiệp hội Hoàng gia Anh, ghi nhận những thành tựu đặc biệt của ông trong lập trình máy tính. Tại sự kiện trực tuyến do VinAI tổ chức tới đây, khán giả sẽ có cơ hội tham gia phiên hỏi đáp trực tiếp với vị giáo sư danh tiếng này.

Diễn giả thứ tư tham gia sự kiện là tiến sĩ Oren Etzioni - Giám đốc điều hành Allen Institute for AI (AI2) - tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ các lợi ích chung.

Tiến sĩ Oren Etzioni - Giám đốc điều hành Allen Institute for AI (AI2).

Oren Etzioni từng là giáo sư danh dự tại Đại học Washington. Ông đã viết hơn 100 bài báo cũng như những bình luận về AI cho các tờ báo danh tiếng The New York Times, Nature, Wired và MIT Technology Review. Tiến sĩ Oren Etzioni là người đi tiên phong nghiên cứu các ứng dụng trong hiện tại như tìm kiếm meta (Meta Search) - mô hình tìm kiếm tổng hợp nổi tiếng; so sánh giá trực tuyến - công cụ so sánh giá bán các sản phẩm trên các gian hàng trực tuyến. Ngoài ra còn là những nghiên cứu nổi tiếng về đọc máy (Machine reading) và khai thác thông tin mở...

Tại sự kiện AI Day 2021, tiến sĩ Oren Etzioni sẽ tham gia vào phần nội dung "Trí tuệ nhân tạo trong Đổi mới sáng tạo" với các dự án hướng đến phát triển trí tuệ nhân tạo vì lợi ích chung. Đáng chú ý trong số này dự kiến là dự án Bộ dữ liệu nghiên cứu mở về Covid-19 nhằm thu thập thông tin và cách điều trị Covid-19.

