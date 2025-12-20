Ngày thứ ba của tuần trăng mật, vợ khiến tôi không thể tha thứ

Vợ thú nhận từng yêu phó giám đốc có vợ con, họ qua lại với nhau 4 năm, từng bỏ thai.

Tôi 36 tuổi, giảng viên đại học, công việc ổn định, có nhà riêng. Vợ kém tôi 4 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Chúng tôi quen và cưới sau 6 tháng tìm hiểu, ban đầu mọi thứ diễn ra êm đềm với niềm vui, hạnh phúc vì tìm được người phù hợp sau nhiều năm kén chọn.

Nỗi đau ập đến quá nhanh khiến tôi không thể hưởng trọn vẹn tuần trăng mật ngọt ngào đó. Ngày thứ ba của trăng mật, cô ấy kể cho tôi nghe về quá khứ. Khi mới vào làm một thời gian, cô ấy đã có quan hệ tình cảm với người đồng nghiệp (người này hơn 11 tuổi, có vợ và con gái). Tôi như bị đâm một nhát dao vào tim.

Tôi có thể chấp nhận một tình yêu nam nữ bình thường và không còn trong trắng nhưng với tình yêu này thì quá khó. Tôi trở nên đau buồn, ít nói, ít chia sẻ và cô ấy cảm nhận sự thay đổi trong tôi. Kể từ đó, như kích thích sự tò mò, tôi cố lục tung quá khứ, tìm hiểu mọi thứ. Có lẽ đây là sai lầm của tôi nhưng không thể ngừng lần mò về quá khứ của cô ấy, biết rằng người đàn ông đó là phó giám đốc cơ quan cô ấy, sau đó chuyển lên vị trí cao hơn, đúng là con người có quyền, có tiền muốn gì được nấy. Có lẽ họ gian díu với nhau khoảng 4 năm, kể cả khi người kia chuyển cơ quan nhưng họ vẫn gần nhau.

Tôi đọc được những tin nhắn cũ của họ, có lẽ làm bồ nhí thiệt thòi và quá nhiều đau khổ nhưng không hiểu sao không dứt ra được, rồi bị vợ người ta làm nhục và đánh ghen tại cơ quan. Tôi không biết cô ấy phá thai bao lần nhưng chắc chắn là có vì đã thừa nhận với tôi. Sau ba năm chung sống, chúng tôi có rất nhiều cãi vã, xung đột và nhiều lần muốn chia tay, tất cả đều bắt nguồn từ quá khứ đó. Tôi thấy quá kinh khủng, nỗi đau kéo dài và không thể nguôi ngoai, vì nó mà tôi không còn cảm giác yêu thương và chia sẻ với cô ấy.

Hiện tại, cô ấy là người vợ tốt, biết lo lắng cho gia đình, đối nội đối ngoại. Tôi cũng không biết phải làm sao khi đã có con gái hai tuổi xinh xắn. Mong được các bạn chia sẻ.

Hoàng Vinh