Ngày thứ 19 không lây nhiễm nCoV cộng đồng

6h ngày 5/5, Bộ Y tế ghi nhận không ca dương tính nCoV, là ngày thứ 19 không thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế xác nhận người đàn ông 64 tuổi, từng là "bệnh nhân 251", qua đời sáng 1/5 do xơ gan giai đoạn cuối, không phải do Covid-19. Như vậy đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong nào do Covid-19.

Hôm qua, hai bệnh nhân tại Ninh Bình được tuyên bố khỏi bệnh, nâng số khỏi bệnh cả nước lên 221.

50 người đang điều trị bao gồm 12 người tái dương tính. Các bệnh nhân đa số sức khỏe ổn định, trong đó 10 ca âm tính lần một, 11 ca âm tính lần hai.

Ca lây nhiễm trong cộng đồng gần đây nhất là "bệnh nhân 268", ghi nhận ngày 16/4 tại Hà Giang. Em này đã khỏi bệnh, xuất viện và được theo dõi thêm 14 ngày.

Hơn 25.000 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 246. Cách ly tập trung tại cơ sở khác là hơn 6.000. Số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

