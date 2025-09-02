Ngày tháng cuối đời của diễn viên Ngọc Trinh

TP HCMNghệ sĩ Ngọc Trinh "Mùi ngò gai" sống nhiệt thành, lạc quan đến phút cuối, trước khi sức khỏe suy sụp dẫn đến hôn mê và qua đời.

Khuya 1/9, nhiều đồng nghiệp như Quyền Linh, Hữu Tiến, Việt Hương, Hạnh Thúy, Gia Bảo, Hùng Thuận, Quách Tuấn Du lặng lẽ đến viếng Ngọc Trinh tại ngôi nhà trong con hẻm trên đường Lê Hồng Phong. Nơi đây vốn là nhà của bà ngoại diễn viên, còn Ngọc Trinh sống tại căn hộ chung cư cách đó không xa.

Linh cữu diễn viên được đặt giữa gian nhà, trang trí nhiều hoa cúc và lan sắc trắng xen kẽ tím. Gia đình chọn bức ảnh diễn viên diện áo dài, nụ cười rạng rỡ để làm di ảnh. Mẹ của chị bước đi không vững vì sốc trước tin buồn, được người thân túc trực chăm sóc. Bà vừa từ Mỹ về nước vài hôm trước, kịp nhìn con lần cuối.

Em gái của diễn viên Ngọc Trinh và một số người thân trong gia đình thay nhau đón khách viếng. Cứ chốc lát, người em hướng ánh nhìn lên di ảnh chị, ánh mắt thất thần. Diễn viên nhập viện cấp cứu hơn một tuần trước khi bị ngất xỉu tại nhà. Trước đó, Ngọc Trinh còn gọi điện facetime cho mẹ bên Mỹ, than trong người mệt mỏi. "Nhưng gia đình nghĩ chắc do chị làm nhiều công việc. Thế nhưng, diễn biến sức khỏe chị ngày một xấu, gia đình nhờ bác sĩ duy trì sự sống bằng ống thở để mẹ kịp từ Mỹ về gặp chị, trước khi chị trút hơi thở cuối cùng trưa 1/9", người em cho biết.

Sinh thời, Ngọc Trinh sống kín tiếng về đời tư nên người thân muốn thực hiện đúng mong muốn của diễn viên. Do đó, gia đình mong mọi khách viếng không chụp ảnh, quay phim. "Chị tôi ra đi thanh thản, nhẹ nhàng", em gái Ngọc Trinh nói thêm.

* Diễn viên Hòa Hiệp nói về lần cuối gặp mặt Ngọc Trinh

Lễ viếng diễn ra không tiếng kèn trống, chỉ có tiếng khóc được nén lại và những cái ôm xen lẫn cuộc trò chuyện của đồng nghiệp Ngọc Trinh. Nghệ sĩ Hữu Tiến - bạn thân gần 30 năm của chị - ngồi bần thần một góc dưới mái hiên nhà hàng xóm, giữa cơn mưa ngày một nặng hạt. Anh nói: "Tôi từng vài lần dẫn Trinh vào bệnh viện vì cơn đau dạ dày thường niên của cô ấy nhưng vẫn chưa dám tin lần này Trinh ra đi mãi mãi".

Hữu Tiến gặp Ngọc Trinh gần nhất vào cuối tháng 5. Gần đây, khi chị bắt tay làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ sân khấu, về tác phẩm Dạ cổ hoài lang, cả hai hẹn gặp trao đổi chuyên môn nhưng anh chưa sắp xếp được, có lúc chị hỏi ngược "giận gì tôi không mà không chịu gặp vậy". Dù thế, trong nhóm chat trên Facebook, các cuộc trò chuyện của họ diễn ra đều.

Cho đến khoảng 10 ngày trước, Hữu Tiến thấy lạ khi các tin nhắn đều không được hồi âm. Qua lời kể của người trợ lý, anh mới hay sức khỏe của bạn suy giảm. Theo người này, Ngọc Trinh ngất xỉu sau khi đi bộ dưới sân chung cư, được nhập viện cấp cứu, không lâu thì vào phòng hồi sức, rồi mê man luôn. Ngọc Trinh không muốn làm phiền hay khiến mọi người phải bận tâm nên dặn trợ lý không thông báo tin cho nhiều người, "chỉ muốn bạn bè nhìn thấy mình lúc đẹp nhất mà thôi".

Nghệ sĩ Việt Hương (phải) và Hạnh Thúy ở lễ viếng tối 1/9. Họ nói bàng hoàng trước tin Ngọc Trinh qua đời. Ảnh: Tân Cao

Bạn bè, đồng nghiệp đều biết Ngọc Trinh mắc bệnh dạ dày nhiều năm qua. Diễn viên từng phải ngưng đóng phần tiếp theo của Mùi ngò gai do sức khỏe không đảm bảo. Gần đây, một số người gặp gỡ đều thấy Ngọc Trinh gầy sút so với trước, tuy nhiên tinh thần chị vẫn tốt. Nhiếp ảnh gia Trần Đức Thịnh nói hồi tháng 5 Ngọc Trinh gọi điện nhờ anh chụp bộ ảnh đón sinh nhật tuổi 51. Gặp lại sau một khoảng thời gian, anh thấy diễn viên gầy gò nhưng vẫn làm việc vẫn rất hăng say. Chị chọn chụp năm bộ trang phục khác nhau, liên tục thay đổi kiểu tóc, trang điểm.

Đứng bên linh cữu, thắp nén hương, nước mắt diễn viên Hòa Hiệp chực trào nhưng anh nén lại. "Tôi không dám tin phải đưa tiễn chị theo cách này", anh nói. Cả hai từng tham gia chung phim Mùi ngò gai năm 2006, được khán giả yêu thích, đi đến đâu họ cũng được khán giả "ghép cặp'.

Chân dung Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh trong chụp hồi tháng 7/2024. Ảnh: Facebook Phạm Thị Ngọc Trinh

Lần gặp gần nhất Hòa Hiệp gặp Ngọc Trinh là hôm 15/8, tại sân khấu kịch Hồng Vân, lúc đó chị sang để xin ý kiến chuyên môn nhằm chuẩn bị cho luận văn thạc sĩ. Thấy Ngọc Trinh ốm hơn trước khá nhiều, Hòa Hiệp hỏi thăm, khuyên chị giữ sức khỏe. Lúc đó, Ngọc Trinh cười khúc khích nói "sẽ cố trông đầy đặn hơn". Cả hai sau đó quay một video vui, còn dự định đăng TikTok.

Hòa Hiệp là một trong những đồng nghiệp thân thiết nắm được diễn biến, tình trạng sức khỏe của Ngọc Trinh từ lúc nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của gia đình, anh không thể chia sẻ với bất cứ ai, cũng không thể vào thăm vì lúc này Ngọc Trinh hôn mê. "Cảm giác bứt rứt khi không thể chia sẻ thông tin cùng mọi người, lo sợ sẽ nhận tin dữ, đến bàng hoàng trước sự thật, đúng là rất kinh khủng", Hòa Hiệp vừa nói vừa đưa tay quệt hàng nước mắt.

Anh nói điều hối hận nhất chưa thể sắp xếp qua nhà dẫn Ngọc Trinh đi ăn như đã hứa. Cùng đó, họ dự định tập hợp mọi người, tái diễn vở Mưa bóng mây, cùng một số dự án chung khác, nhưng đều chưa thể thực hiện.

Ngọc Trinh trong lễ tốt nghiệp khóa học kỹ thuật nối mi hồi đầu tháng 8. Ảnh: Facebook Phạm Thị Ngọc Trinh

Nhiều tuần qua, Ngọc Trinh đang trong kỳ nghỉ hè của trường nên không bận rộn giảng dạy. Thời gian rảnh, chị tập trung cho dự án riêng và một số sở thích cá nhân như chạy bộ, quay vlog về du lịch, ẩm thực. Lần gần nhất diễn viên Ngọc Trinh cập nhật thông tin trên trang cá nhân là ngày 18/8 với video đùa vui bên những người bạn. Người em thân thiết của diễn viên cho biết vào ngày này họ còn thực hiện một video khác, lúc này Ngọc Trinh vẫn rất hoạt bát, thích cười đùa. Hai ngày sau, anh hay tin chị nhập viện. Trước đó vài ngày, Ngọc Trinh dẫn cha đi núi Bà, Tây Ninh.

Trước khi mất, Ngọc Trinh ấp ủ nhiều kế hoạch, dự định, trong đó lớn nhất là bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ vào cuối năm. "Đề tài Trinh đã nộp cho nhà trường, chỉ chờ ngày bảo vệ nhưng hiện đã không thể nữa rồi", Hữu Tiến nghẹn ngào. Theo Hòa Hiệp, đàn chị còn sắp hoàn thiện thủ tục để sang Mỹ thăm mẹ nhưng cuối cùng mọi thứ dang dở.

Lễ động quan của diễn viên Ngọc Trinh sẽ diễn ra vào 14h ngày 4/9. Sau đó, thi hài nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Diễn viên tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, chị yêu thích cải lương, thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Khi đang học Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (TP HCM), NSƯT Bạch Lan - bấy giờ là giám đốc Đoàn kịch trẻ Thành phố - mời chị về đoàn đóng một số vai chính trong các vở Hoài Thu của tôi, Nữ sinh, Hoa thiên lý trên cao. Chị từng là diễn viên Sân khấu 135, sân khấu 5B, sân khấu Idecaf, sân khấu Trần Cao Vân.

Ngoài diễn kịch sân khấu, Ngọc Trinh còn đóng phim dài tập và làm MC của Đài Truyền hình TP HCM. Chị từng được khán giả yêu thích qua vai Vy trong phim truyền hình Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất Mùi ngò gai năm 2006,bộ phim là bước ngoặt thành công trong sự nghiệp của Ngọc Trinh. Sau giai đoạn này, chị tham gia dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu, truyền hình như Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu.

Diễn viên từng đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở Đời như ý), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở 49 ngày yêu), giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong Trái tim nhảy múa). Năm 2019, diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Năm 2009, Ngọc Trinh kết hôn với nhà sản xuất phim Kim Se Hyuk (Hàn Quốc), sau nhiều năm cả hai ly hôn. Chị vừa diễn kịch, đóng phim, đồng thời tham gia một số game show với vai trò giám khảo, sản xuất.

Thay video Ngọc Trinh trong "Mùi ngò gai" Diễn viên Ngọc Trinh, vai Vy, diễn xuất bên nghệ sĩ Thành Lộc trong một trích đoạn phim "Mùi ngò gai" (phát hành 2006). Video: YouTube Pops TV Việt Nam

Tân Cao